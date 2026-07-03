Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά σε 28 περιοχές της χώρας σήμερα – Ο χάρτης πρόβλεψης της Πυροσβεστικής

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Σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, Παρασκευή (3/07) , σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής.

Αναλυτικά, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο σύμφωνα με την Πυροσβεστική:

Αττική & Κύθηρα, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλεία, Λακωνία, Αιτωλοακαρνανία, Κιλκίς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, Δωδεκάνησα, περιοχές Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.