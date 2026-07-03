Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά σε 28 περιοχές της χώρας σήμερα – Ο χάρτης πρόβλεψης της Πυροσβεστικής

Σήμερα, Παρασκευή (3/07), πολλές περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Αναλυτικά οι 28 περιοχές που επηρεάζονται.

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Φωτιά, Φθιώτιδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, Παρασκευή (3/07), σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής.
  • Συνολικά 28 περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε υψηλό κίνδυνο, βάσει της πρόβλεψης της Πυροσβεστικής.
  • Μεταξύ των περιοχών αυτών περιλαμβάνονται η Αττική, η Εύβοια, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, Παρασκευή (3/07) , σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής.

Αναλυτικά, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο σύμφωνα με την Πυροσβεστική:

Αττική & Κύθηρα, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλεία, Λακωνία, Αιτωλοακαρνανία, Κιλκίς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, Δωδεκάνησα, περιοχές Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

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