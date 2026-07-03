Καιρός: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα – Λίγες τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα κυμανθεί από 30 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς. Τοπικά στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι – απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι – απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς . μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς . μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-07-2026

Στην κεντρική Μακεδονία , την ανατολική Θεσσαλία , τις Σποράδες , την Εύβοια και βαθμιαία στη Στερεά , την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν.

, την , τις , την και βαθμιαία στη , την και τα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά , τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

, τα και την λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός.

και τα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-07-2026