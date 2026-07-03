Σαν σήμερα 3 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας

Γεγονότα

1866: Η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένινγκραντς.

Η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένινγκραντς. 1884: Εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Τσαρλς Ντόου και τον Έντουαρντ Τζόουνς. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σ’ ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο «Customers Afternoon Letter».

Εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Τσαρλς Ντόου και τον Έντουαρντ Τζόουνς. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σ’ ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο «Customers Afternoon Letter». 1908: O ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον «Δίσκο της Φαιστού» στο υπόγειο του δωματίου XL-101 του Μινωικού παλατιού της Φαιστού, κοντά στην Αγία Τριάδα, στη νότια Κρήτη.

O ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον «Δίσκο της Φαιστού» στο υπόγειο του δωματίου XL-101 του Μινωικού παλατιού της Φαιστού, κοντά στην Αγία Τριάδα, στη νότια Κρήτη. 1933: Οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.

Οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 1964: Ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου Δημάρχου Γεωργίου Πλυτά, υποψηφίου της ΕΡΕ.

Ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου Δημάρχου Γεωργίου Πλυτά, υποψηφίου της ΕΡΕ. 1970: Σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία: Ξεσπούν ταραχές στο Μπέλφαστ, Βόρεια Ιρλανδία.

Σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία: Ξεσπούν ταραχές στο Μπέλφαστ, Βόρεια Ιρλανδία. 1990: Η Λευκορωσία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ε.Σ.Σ.Δ..

Η Λευκορωσία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ε.Σ.Σ.Δ.. 2013: Ο αιγυπτιακός στρατός καταλαμβάνει με πραξικόπημα την Αίγυπτο και διορίζει υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Γεννήσεις

1883: Φραντς Κάφκα, Τσέχος συγγραφέας. («Η Δίκη») (Θαν. 3/6/1924)

Φραντς Κάφκα, Τσέχος συγγραφέας. («Η Δίκη») (Θαν. 3/6/1924) 1909: Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. (Θαν. 16/4/1996)

Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. (Θαν. 16/4/1996) 1962: Τομ Κρουζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπαδερς, Αμερικανός ηθοποιός.

Τομ Κρουζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπαδερς, Αμερικανός ηθοποιός. 1987: Σεμπάστιαν Φέτελ, Γερμανός οδηγός αγώνων

Σεμπάστιαν Φέτελ, Γερμανός οδηγός αγώνων 1997: Γιώργος Παπαγιάννης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι