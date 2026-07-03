Σαν σήμερα 3 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας
Γεγονότα
- 1866: Η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένινγκραντς.
- 1884: Εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Τσαρλς Ντόου και τον Έντουαρντ Τζόουνς. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σ’ ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο «Customers Afternoon Letter».
- 1908: O ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον «Δίσκο της Φαιστού» στο υπόγειο του δωματίου XL-101 του Μινωικού παλατιού της Φαιστού, κοντά στην Αγία Τριάδα, στη νότια Κρήτη.
- 1933: Οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
- 1964: Ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου Δημάρχου Γεωργίου Πλυτά, υποψηφίου της ΕΡΕ.
- 1970: Σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία: Ξεσπούν ταραχές στο Μπέλφαστ, Βόρεια Ιρλανδία.
- 1990: Η Λευκορωσία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ε.Σ.Σ.Δ..
- 2013: Ο αιγυπτιακός στρατός καταλαμβάνει με πραξικόπημα την Αίγυπτο και διορίζει υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Γεννήσεις
- 1883: Φραντς Κάφκα, Τσέχος συγγραφέας. («Η Δίκη») (Θαν. 3/6/1924)
- 1909: Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. (Θαν. 16/4/1996)
- 1962: Τομ Κρουζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπαδερς, Αμερικανός ηθοποιός.
- 1987: Σεμπάστιαν Φέτελ, Γερμανός οδηγός αγώνων
- 1997: Γιώργος Παπαγιάννης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1904: Τέοντορ Χερτζλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. (Γεν. 2/5/1860)
- 1969: Μπράιαν Τζόουνς, Βρετανός μουσικός, κιθαρίστας τον Rolling Stones. (Γεν. 28/2/1942)
- 1971: Τζιμ Μόρισον, Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors. (Γεν. 8/12/1943)
- 2015: Θόδωρος Παπαδόπουλος, Έλληνας πολιτικός
- 2022: Ντίνα Κώνστα, Ελληνίδα ηθοποιός