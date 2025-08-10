Xανιά: Συνελήφθησαν δύο influencers που εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταλυμάτων για να μη γράψουν αρνητική κριτική

Δήλωναν influencers με πολλούς ακόλουθους, που επισκέφθηκαν τα Χανιά για να διαφημίσουν μέσα από τις αναρτήσεις τους τις ομορφιές του τόπου μας, όμως κατέληξαν να συλληφθούν για εκβίαση. Ο λόγος για έναν 50χρονο από το Κουβέιτ και μια 40χρονη από την Τσεχία, που έμειναν σε τουριστικό κατάλυμα στην Αλμυρίδα Αποκορώνου.

Τα likes έπεφταν «βροχή»

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, έκαναν τις διακοπές τους, ανέβαζαν τις αναρτήσεις τους και τα likes, έπεφταν «βροχή». Όταν έφτασε η ώρα να φύγουν ξεκίνησαν τους εκβιασμούς εναντίον των ιδιοκτητών του καταλύματος.

Πριν αποχωρήσουν από το ξενοδοχείο που έμεναν, έπιασαν τους ιδιοκτήτες και τους απείλησαν πως αν δεν τους δώσουν 700 ευρώ θα δυσφημίσουν το κατάλυμα μέσα από αναρτήσεις τους κάτι που ενδεχομένως να είχε μεγάλο αντίκτυπο, αφού οι ακόλουθοι ήταν αρκετοί, κατά τα λεγόμενά τους.

Οι ιδιοκτήτες, ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έπιασε στα πράσα τους δύο influencers, την ώρα που λάμβαναν τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Κατά τη σύλληψή τους και οι δύο, αρνήθηκαν να προσκομίσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, ενώ επέδειξαν και αντίσταση στους αστυνομικούς.

Φυσικά, όλη η σκηνή καταγράφηκε και από τα κινητά τους τηλέφωνα, προφανώς για να κάνει τον γύρο του διαδικτύου μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Οι δράστες τώρα έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα .

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

Συνελήφθησαν χθες (07.08.2025) το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων δυο αλλοδαποί (άντρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για εκβίαση , βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων στα Χανιά.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες δυο ημεδαποί (ιδιοκτήτης και διαχειρίστρια) οι οποίοι διαθέτουν επιχείρηση τουριστικού ενδιαφέροντος (κατάλυμα) κατήγγειλαν στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων ότι δυο αλλοδαποί οι οποίοι διέμειναν ως πελάτες στο κατάλυμα ,κατά την αποχώρηση τους απαίτησαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ για να μην προβούν σε αρνητικά δυσφημιστικά σχόλια στο διαδίκτυο .

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και οι αλλοδαποί εντοπίσθηκαν κατά το χρόνο που παρελάμβαναν το ανωτέρω χρηματικό ποσό σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα .

Κατά το χρόνο της σύλληψης τους αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας τους , αντιστάθηκαν και κατέγραφαν με ηλεκτρονική συσκευή (κινητό τηλέφωνο) τους αστυνομικούς .

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων .