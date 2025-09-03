Βόλος: Νεκρός 78χρονος που έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων στον Αλμυρό

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΝΕΚΡΟΣ ΒΟΛΟΣ
φωτογραφία: taxydromos.gr

Τραγωδία με έναν 78χρονο νεκρό, ύστερα από πτώση σε πηγάδι 15 μέτρων, σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στον Αλμυρό στον Βόλο. Παρά την άμεση κινητοποίηση και την μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες  του taxydromos.gr, o 78χρονος έκανε εργασίες συντήρησης στο πηγάδι που βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού του, όταν πιθανότατα ζαλίστηκε και έπεσε μέσα. Από την πτώση τραυματίστηκε στο κεφάλι, τα άκρα και τα πλευρά.

Είχε τις αισθήσεις του όταν απεγκλωβίστηκε

Τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε πιθανολογείται ότι επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κλινική του εικόνα και μολονότι είχε τις αισθήσεις του και συνομιλούσε με τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για να τον απεγκλωβίσουν τελικά δεν στάθηκε τυχερός.

Για την ακριβή αιτία θανάτου του, εάν δηλαδή πέθανε από τα τραύματα ή υπέστη ανακοπή, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, θα «αποφανθεί» η νεκροψία- νεκροτομή.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Βόλο και τον Δρυμώνα Αλμυρού προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 78χρονο. Στον Αλμυρό μετέβη εσπευσμένα κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Λάρισα, το οποίο αξιοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, προσέγγισε τον 78χρονο και τον ανέσυρε από το πηγάδι. Όταν τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

