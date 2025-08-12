Βόλος: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 76χρονος που έπεσε σε πηγάδι

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 76χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε πηγάδι, στη διασταύρωση των οδών Καζανάκι και Παρασκευοπούλου στη Νέα Ιωνία στον Βόλο.

Σύμφωνα με το THE NEWSPAPER, η σύζυγός του άρχισε να τον αναζητά όταν αντιλήφθηκε ότι καθυστερούσε ασυνήθιστα να επιστρέψει. Αφού έψαξε γύρω από το σπίτι και δεν τον εντόπισε, υποψιάστηκε πως κάτι σοβαρό έχει συμβεί και ειδοποίησε τις Αρχές.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και αστυνομικοί, οι οποίες ξεκίνησαν επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου από το πηγάδι.