Φθιώτιδα: Μηχανή αυτοκινήτου άρχισε να βγάζει καπνούς στην εθνική οδό

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (11/8) στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Φθιώτιδας, όταν επιβατικό αυτοκίνητο άρχισε να βγάζει καπνούς εν κινήσει.

Φθιώτιδα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με νταλίκα – ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στο 232ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, στο ρεύμα προς Αθήνα, λίγα μόλις χιλιόμετρα πριν από την πρώτη σήραγγα της Στυλίδας.

Το Hyundai Getz, στο οποίο επέβαιναν άτομα που επέστρεφαν πιθανότατα από καλοκαιρινές διακοπές, παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα και ξαφνικά άρχισε να αναδύει καπνούς. Ευτυχώς, το σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν ήταν ανοιχτό και ασφαλές, γεγονός που έδωσε τον χρόνο στους επιβάτες να ακινητοποιήσουν το όχημα και να παρέμβουν άμεσα με ίδια μέσα, αποτρέποντας την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η διαχειρίστρια εταιρεία του αυτοκινητοδρόμου, η οποία ενημέρωσε το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων. Στο σημείο κλήθηκε επίσης η Πυροσβεστική, με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας και την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, τα οποία τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβουν καθώς η κατάσταση είχε ήδη τεθεί υπό έλεγχο.

Τα πληρώματα της Τροχαίας και της Κεντρικής Οδού παρέμειναν στο σημείο έως ότου το όχημα απομακρυνθεί με ασφάλεια από γερανό.

