Αχαρνές: Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας – «Είδα τον βιαστή μου στον δρόμο» είπε το φερόμενο θύμα

Μια γυναίκα στις Αχαρνές που είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι άγνωστος άνδρας την ξυλοκόπησε και τη βίασε, βρέθηκε ξανά πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του στον δρόμο.

Η κάμερα του κεντρικού δελτίου του Star ήταν στην περιοχή για να πάρει δηλώσεις από το θύμα και κατέγραψε τη σύλληψη του άνδρα.

Ήταν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στις Αχαρνές, όταν η γυναίκα είδε τον άνδρα που είχε καταγγείλει να περπατά ανυποψίαστος. «Είδα τον δράστη, ο οποίος είναι ο βιαστής μου. Κατάγεται από την Αλγερία και είναι γνώριμος στις Αρχές» είπε στην κάμερα. Χωρίς να προδώσει ότι τον αναγνώρισε, κάλεσε αμέσως την Αστυνομία.

Η γυναίκα είχε καταγγείλει για τον βιασμό αλλά και για τον ξυλοδαρμό της τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος όμως είχε εξαφανιστεί. Για κακή του τύχη έπεσε πάνω στο φερόμενο θύμα του, που προσποιήθηκε ότι δεν τον αναγνώρισε.

«Τον είδα και ειδοποίησα τους αστυνομικούς να έρθουν το συντομότερο», είπε η γυναίκα.

Η στιγμή της σύλληψης ύποπτου για τον βιασμό γυναίκας

Ο ύποπτος για τον βιασμό είχε εξαφανιστεί όταν ξαφνικά την ώρα της συνέντευξης εμφανίστηκε στον κεντρικό δρόμο έτοιμος να φύγει με το λεωφορείο.

Ο αστυνομικός τον πλησιάζει και του ζητάει να τον ακολουθήσει. Στη συνέχεια φθάνουν και οι συνάδελφοί του οι οποίοι τον ακινητοποιούν και του περνούν χειροπέδες.

Στην συνέχεια ο ύποπτος για τον βιασμό της γυναίκας οδηγήθηκε στο Αστυνομικο Τμήμα Αχαρνών. Ο άνδρας ήταν πρώην τρόφιμος φυλακών.