«Τρομάζει» η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου: Στην Ανατολική Αττική τα περισσότερα κρούσματα – Έρχεται νέα αύξηση τις επόμενες εβδομάδες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ανησυχία προκαλεί η σημαντική αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τις αρμόδιες Αρχές, να εντείνουν τα μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών.

Η Ανατολική Αττική αποτελεί την πλέον επιβαρυμένη περιοχή της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος πραγματοποιούνται καθημερινά ψεκασμοί στους δήμους της περιοχής, όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός σοβαρών περιστατικών, με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, τα περισσότερα κρούσματα έχουν καταγραφεί στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος με 14 περιστατικά, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας με 11, στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με 9, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής με 6 κρούσματα, Παλλήνης και Χαλανδρίου με 5 κρούσματα έκαστος και η Γλυφάδα με 4.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η πιο επιβαρυμένη περιοχή είναι ο Δήμος Λαρισαίων, όπου έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα με νευρολογικές εκδηλώσεις, ενώ ακολουθεί ο Δήμος Βέροιας με 3 κρούσματα.

Η φετινή εικόνα εμφανίζεται αισθητά χειρότερη σε σύγκριση με το 2025. Μέχρι τις 19 Αυγούστου 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, όταν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, είχαν δηλωθεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), ο ιός κυκλοφορεί αυτή την περίοδο σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ για κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα αντιστοιχούν περίπου 140 μη διαγνωσμένες λοιμώξεις.

Ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

«Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών (στις 20 Αυγούστου 2026), ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), θα ήθελε εκ νέου να ενημερώσει ότι καταγράφεται πάρα πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και συστήνει να λαμβάνετε με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια.

Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Κρούσματα της λοίμωξης έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφεται, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, είναι πολύ αυξημένος, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων.

Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη να προστατεύεστε από τα κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια:

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

Μην αφήνετε πουθενά στάσιμα νερά. Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.

Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά και ως εκ τούτου πρέπει να προφυλάσσονται από τα κουνούπια με απόλυτη συνέπεια.

Στις εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης του ΕΟΔΥ, που εκδίδονται κάθε Τετάρτη, μπορείτε να ενημερώνεστε για τους Δήμους όπου έχουν καταγραφεί ήδη κρούσματα σε ανθρώπους, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης και στους οποίους σίγουρα κυκλοφορεί ο ιός σε κουνούπια.

Ωστόσο, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, o ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών».

Στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος

Ο γνωστός αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», καθώς έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Πηγές του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» επιβεβαίωσαν στο enikos.gr, ότι ο δημοσιογράφος βρίσκεται εδώ και καιρό στο νοσοκομείο και ότι βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Οι δικοί του άνθρωποι βιώνουν στιγμές αγωνίας, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του. Όπως δήλωσε στο enikos.gr, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο Αντώνης Πανούτσος βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και περίπου έναν μήνα.

Ακόμη 3 άτομα νοσηλεύονται στον Ευαγγελισμό με ιό του Δυτικού Νείλου

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το enikos.gr, ακόμη τρεις ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο enikos.gr, ανέφερε: «αυτή την ώρα, εκτός από τον Αντώνη Πανούτσο, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύονται ακόμη 3 περιστατικά ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Μάλιστα ο ένας ασθενής νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, σε κρίσιμη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και απαιτεί εγρήγορση από όλους τους υγειονομικούς θεσμούς. Ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικά»