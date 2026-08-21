Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι που τραυματίστηκαν σε θαλάσσια παιδική χαρά

Δύο 16χρονοι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης σε θαλάσσια παιδική χαρά στην παραλία «Ποταμού» στην Επανομή Θεσσαλονίκης, όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη χρήση της εγκατάστασης. Μετά το περιστατικό, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και πήραν εξιτήριο, ενώ το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας διενεργεί την προανάκριση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο 16χρονοι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια παιδική χαρά στην παραλία «Ποταμού» στην Επανομή, στη Θεσσαλονίκη, όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
  • Μετά το περιστατικό, οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για ιατρικές εξετάσεις.
  • Πήραν εξιτήριο και αποχώρησαν από το νοσοκομείο συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας.

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Δύο 16χρονοι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια παιδική χαρά στην παραλία «Ποταμού» στην Επανομή, στη Θεσσαλονίκη όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Λιμενικής Αρχής Νέας Μηχανιώνας, συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη χρήση της εγκατάστασης.

Μετά το περιστατικό, ο ένας από τους δύο ανήλικους αισθάνθηκε αδιαθεσία και ανέφερε πόνους στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους δύο 16χρονους.

Στη συνέχεια, οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με το thesstoday.gr, πήραν εξιτήριο και αποχώρησαν από το νοσοκομείο συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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