Εφιαλτική πρόβλεψη από τη Met Office: Το Ελ Νίνιο του 2027 θα είναι το πιο έντονο εδώ και 100 χρόνια

Το ισχυρότερο φαινόμενο Ελ Νίνιο των τελευταίων εκατό και πλέον ετών βρίσκεται προ των πυλών, σύμφωνα με δραματική προειδοποίηση ειδικού της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, Met Office, ο οποίος επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ελ Νίνιο είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο, που ενισχύεται από την οφειλόμενη στον άνθρωπο αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, επανέρχεται κάθε δύο ως επτά χρόνια και μεταφράζεται σε πιο θερμό και ξηρό κλίμα σε ορισμένες περιοχές και πιο δροσερό και υγρό σε άλλες, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Ουδέποτε έχω δει να διαγράφεται ένα τέτοιο φαινόμενο στις προβλέψεις μας (…) περιμένουμε το πιο έντονο επεισόδιο Ελ Νίνιο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, στην κορύφωσή του θα ξεπεράσει τους τρεις βαθμούς (ανόδου της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας σε μια ζώνη αναφοράς του Ειρηνικού), κάτι που είναι πρωτοφανές στα σύγχρονα κλιματικά δεδομένα», δήλωσε στο BBC ο Έινταμ Σκέιφ, αρμόδιος για τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της βρετανικής Met Office.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι συνέπειες θα είναι «ιδιαίτερα ισχυρές γύρω από τους Τροπικούς», με ακραίες ξηρασίες στη Νότια Αμερική και στον δυτικό Ειρηνικό, προσθέτοντας ότι οι αναταράξεις θα γίνουν ωστόσο αισθητές μέχρι και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Διακρίνουμε εξάλλου ήδη ενδείξεις που προαναγγέλλουν ενίσχυση των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, προς τον Νοέμβριο», όπως και σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη, δήλωσε ο ειδικός.

Έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση για την αντιμετώπιση του καύσωνα στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε: «Ενδέχεται να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα βροχερό φθινόπωρο και χειμώνα αμέσως μετά από αυτό, λόγω του Ελ Νίνιο και ορισμένων σχετικών ζητημάτων, όπως αναφέρθηκε και στη συνεδρίαση της επιτροπής Cobra».

Πρόβλεψη για το 2027

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Met Office και άλλων εμπειρογνωμόνων, η έκταση του φαινομένου Ελ Νίνιο μπορεί να καταστήσει το 2027 την πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις συνέπειές του να είναι κυρίως αισθητές την επόμενη χρονιά.

Ο Δρ Νικ Ντάνστον, επιστημονικός συνεργάτης της Met Office, εξήγησε στον Guardian τη μηχανική του φαινομένου: «Κατά τη διάρκεια μεγάλων επεισοδίων Ελ Νίνιο, απελευθερώνεται σημαντικά περισσότερη θερμότητα από τον ωκεανό στην ατμόσφαιρα, οδηγώντας σε αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, ιδιαίτερα κατά το ημερολογιακό έτος που ακολουθεί την χειμερινή κορύφωση του φαινομένου».

«Ως εκ τούτου, το 2027 είναι πολύ πιθανό να αντικαταστήσει το 2024 ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ και να αποτελέσει άλλη μια χρονιά που θα ξεπεράσει προσωρινά το όριο των +1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα», προειδοποίησε.

Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το φαινόμενο

Σχετικά με το αν η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει το Ελ Νίνιο, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) επισημαίνει ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα ή την ένταση των επεισοδίων Ελ Νίνιο».

Ωστόσο, όπως σημειώνει το BBC, το ζήτημα αποτελεί αντικείμενο συνεχούς έρευνας και επιστημονικού διαλόγου.

Η έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) το 2021 ανέφερε ότι η ένταση του Ελ Νίνιο έχει αυξηθεί από το 1950, συγκριτικά με την περίοδο που ανατρέχει γύρω στο 1400. Επιπλέον, τα ισχυρότερα επεισόδια του φαινομένου εκδηλώνονται πλέον με μεγαλύτερη συχνότητα.

Παρ’ όλα αυτά, τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι η ισχύς του Ελ Νίνιο παρουσίαζε σημαντικές διακυμάνσεις κατά τις προηγούμενες χιλιετίες, καθιστώντας δύσκολη την άμεση σύνδεση αυτής της πρόσφατης ενίσχυσης με την παγκόσμια υπερθέρμανση.

Εκείνο που θεωρείται βέβαιο είναι ότι το Ελ Νίνιο εκδηλώνεται πλέον σε έναν θερμότερο πλανήτη, γεγονός που καθιστά τις επιπτώσεις του στον καιρό ακόμα πιο ακραίες.

Αναταράξεις στον παγκόσμιο καιρικό χάρτη

Η αλλαγή στην κατανομή της θερμότητας στους ωκεανούς —σε συνδυασμό με τις μετατοπίσεις των μοτίβων των ανέμων στην ατμόσφαιρα— μπορεί να προκαλέσει ευρείες επιπτώσεις στον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Καθώς κανένα επεισόδιο Ελ Νίνιο δεν είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο, οι επιπτώσεις στις καιρικές συνθήκες ποικίλλουν, αν και υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι τα αποτελέσματα γίνονται αισθητά.

Για παράδειγμα, κατά τα έτη εκδήλωσης του Ελ Νίνιο, ο νοτιοδυτικός μουσώνας μπορεί να προκαλέσει μειωμένες βροχοπτώσεις στη Νότια Ασία. Παράλληλα, οι αλλαγές στα μοτίβα των ανέμων στην Καραϊβική και τον τροπικό Ατλαντικό δύνανται να περιορίσουν τη δραστηριότητα των τυφώνων.