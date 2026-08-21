Βρετανία: Ταχυδρομείο απαγόρευσε την είσοδο σε γυναίκα λόγω… εμφάνισης – «Όχι εξώπλατα»

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Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε σε υποκατάστημα των Βρετανικών Ταχυδρομείων (Post Office), όταν ιδιοκτήτρια του καταστήματος απαγόρευσε την είσοδο σε πελάτισσα επειδή φορούσε εξώπλατο φόρεμα, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπεται η υπερβολική έκθεση του σώματος στον χώρο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η γυναίκα, με το όνομα Λίλι, εισήλθε στο παντοπωλείο -στο οποίο στεγάζεται και το ταχυδρομείο– φορώντας ένα ένδυμα που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της.

Όπως καταγγέλλει η ίδια, η υπεύθυνη του καταστήματος την παρέπεμψε σε μια σημείωση που είχε αναρτηθεί στη βιτρίνα.

«Κατανοούμε ότι κάνει πολλή ζέστη. Αλλά επειδή πρόκειται για παντοπωλείο τροφίμων και Ταχυδρομείο, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε: γυμνόστηθους, εξώπλατα, εσώρουχα/σουτιέν ή υπερβολική έκθεση. Παρακαλούμε φορέστε μπλούζα πριν εισέλθετε. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία».

Η διοίκηση των Βρετανικών Ταχυδρομείων επιβεβαίωσε την ύπαρξη του σημειώματος, διευκρινίζοντας ότι επικοινώνησε με τη διευθύντρια του υποκαταστήματος, η οποία αφαίρεσε τη σημείωση «προς το παρόν».

Το Post Office δεν έδωσε στη δημοσιότητα την ακριβή τοποθεσία του καταστήματος.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ταχυδρομείο, όπως και πολλά άλλα στο Ηνωμένο Βασίλειο, λειτουργεί ως ανεξάρτητη ιδιωτική επιχείρηση.

Βάσει νομοθεσίας, οι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο σε πελάτες λόγω ενδυμασίας, εφόσον ο ενδυματολογικός κανόνας δεν εισάγει διακρίσεις κατά χαρακτηριστικών βάσει του Νόμου περί Ισότητας (Equality Act).

Χαμός στο διαδίκτυο

Η Λίλι δημοσίευσε την εμπειρία της στην πλατφόρμα X, με την ανάρτησή της να γίνεται viral ξεπερνώντας τις έξι εκατομμύρια προβολές.

«Μόλις μου είπε το προσωπικό του Ταχυδρομείου ότι το ντύσιμό μου ήταν ακατάλληλο και ότι, στο μέλλον, δεν μπορώ να φοράω “εξώπλατα ρούχα” μέσα στο κατάστημα και θα πρέπει να βεβαιώνομαι ότι είμαι “καλυμμένη”», έγραψε.

«Με παρέπεμψαν επίσης στη σημείωση που υποτίθεται ότι προερχόταν από τη διεύθυνση του καταστήματος. Στην καρδιά του καλοκαιριού, πραγματικά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σκανδαλώδες ντύσιμο».

I was just told by @PostOffice staff that my outfit was inappropriate and that, in future, I cannot wear “blackless clothing” inside the store and should make sure I’m “covered up”.

I was also directed to the note supposedly from store management (last photo). In the height of… pic.twitter.com/P2Jt5vqnU6 — L (@lily_lna) August 17, 2026

Τα Βρετανικά Ταχυδρομεία απάντησαν δημόσια στην ανάρτησή της, ανακοινώνοντας ότι διερευνούν το ζήτημα και ζητώντας της συγγνώμη.

Hi Lily, I’m sorry to hear about this. Could you please send us over a DM confirming the branch details so that we can investigate further? https://t.co/qpB4c6PNlH — Post Office (@PostOffice) August 17, 2026



Παράλληλα, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στάθηκαν στο πλευρό της.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως ακατάλληλο σε αυτό το ντύσιμο, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε να αστυνομεύουν τα ρούχα των γυναικών με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική».

Ένας άλλος χρήστης χαρακτήρισε την προειδοποίηση της ιδιοκτήτριας «γελοία».