Τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε στύλο και κατέληξε σε χωράφι – Στο νοσοκομείο μία ανήλικη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) στην Εθνική Οδό Αγρίνιου – Θέρμου, στο ύψος της Κάτω Τραγάνας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα ανήλικο κορίτσι.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το αυτοκίνητο ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, χτύπησε σε στύλο και κατέληξε σε οικόπεδο. Στο όχημα επέβαιναν η οδηγός και η ανήλικη κόρη της. Από τη σφοδρή σύγκρουση το κορίτσι εκτινάχθηκε εκτός αυτοκινήτου.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη μικρή στο Νοσοκομείο Αγρίνιου, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Δείτε φωτογραφίες από το ατύχημα