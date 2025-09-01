Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε οδηγός μοτοσικλέτας ύστερα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Ένας άνδρας τραυματίστηκε το μεσημέρι στις 13:40 της Δευτέρας 1/9, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε στη δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ευόσμου.

Το περιστατικό συνέβη, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αναγεννήσεως και Τρίτση, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι.

