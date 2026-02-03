Τροχαίο με τραυματίες κληρικούς στα Τρίκαλα – Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες κληρικούς συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) στα Τρίκαλα.

Το τροχαίο έγινε στον Ε65 στο ρεύμα προς Τρίκαλα, κοντά στον Λόγγο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις κληρικοί εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr οι κληρικοί διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τρεις ελαφρά τραυματίες και έναν σοβαρά.

