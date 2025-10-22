Τρίκαλα: Την Παρασκευή απολογείται ο 18χρονος για την δολοφονία της μητέρας του – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σαρανταοκτάωρη προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή έλαβε, μέσω των δικηγόρων του, ο 18χρονος ο οποίος ομολόγησε πως σκότωσε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) την 54χρονη μητέρα του, στα Τρίκαλα, στραγγαλίζοντάς την με πετσέτα, όπως επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 18χρονος οδηγήθηκε, την Τετάρτη (22/10), ενώπιον του εισαγγελέα, όπου κατέθεσε επί μία και πλέον ώρα, με την υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου να απορρίπτει εξ αρχής την δήθεν «ομολογία του εφήβου στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν τη δολοφονία της μητέρας του επί μήνες…».

Η οικογενειακή τραγωδία, που έχει σοκάρει φυσικά την τοπική κοινωνία, εκτυλίχθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Φλαμουλάκι του Δήμου Τρικκαίων, με τον δράστη να συλλαμβάνεται χωρίς αντίσταση, αφού ο ίδιος είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία δηλώνοντας την πράξη του εν πλήρη ηρεμία.

Νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, σε επικοινωνία με τον δικηγόρο κ. Νίκο Αλεξίου, ενός εκ νομικών της υπεράσπισης του 18χρονου, ζητήθηκε «η προστασία της εύθραυστης ιδιαιτερότητας της προσωπικής ζωής του 18χρονου», επιβεβαιώνοντας και την υπερασπιστική θέση ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του».

Η ανακοίνωση των δικηγόρων του 18χρονου

«Αποτελεί κυρίαρχη υποχρέωση της νομικής υπερασπίσεως ενός οιονεί ανηλίκου που βρίσκεται στο μέσο μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας, με δύο θύματα, να προστατεύσει την εύθραυστη “ιδιαιτερότητα” της προσωπικής ζωής, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις. Την υποχρέωση αυτή, αυτονοήτως υπέχει και οφείλει, και κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τονίζεται μάλιστα, ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς, διακινείται από μέρος μέσων ενημέρωσης».

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής η 54χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από στραγγαλισμό, ύστερα από έντονη πίεση στον λαιμό, η οποία προκλήθηκε όταν ο δράστης τύλιξε μια πετσέτα γύρω από αυτόν και την έσφιγγε για αρκετά λεπτά.

Όπως ανέφερε σχετικό ρεπορτάζ του Star, ίχνη αίματος στα μάτια και στα αυτιά της 54χρονης μαρτυρούν τη σφοδρότητα της πίεσης που ασκήθηκε, δείχνοντας πως ο νεαρός χρησιμοποίησε υπερβολική δύναμη μέχρι να επιφέρει τον θάνατο της μητέρας του.

Ακόμα, από την ιατροδικαστική προέκυψε και η ώρα θανάτου, η οποία τοποθετείται λίγα μόλις λεπτά πριν το τηλεφώνημα του 18χρονου στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη μητέρα του.