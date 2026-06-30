Τρεις συλλήψεις για μεταφορά κάνναβης στο Ηράκλειο με πλοίο της γραμμής

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Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, αποκάλυψαν οι λιμενικές Αρχές στο Ηράκλειο, οδηγώντας στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 24, 24 και 30 ετών, τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 24χρονος, εντοπίστηκε αμέσως μετά την άφιξη επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου να μεταφέρει ταξιδιωτικό σάκο, μέσα στον οποίο βρέθηκαν οκτώ αεροστεγώς σφραγισμένες συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 4.545 γραμμαρίων.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο νεαρός είχε αναλάβει τη μεταφορά των ναρκωτικών έναντι αμοιβής, για λογαριασμό δύο ακόμη ατόμων. Οι δύο φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι εντοπίστηκαν σε μικρή απόσταση από το λιμάνι και συνελήφθησαν.

Στη συνέχεια, οι λιμενικοί πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνες, παρουσία δικαστικής λειτουργού, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΣΤΟΡΜ» και στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Μια (01) νάιλον συσκευασία περιέχουσα κοκαΐνη, μικτού βάρους δύο γραμμαρίων (02γρ.),

Μια (01) νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους δώδεκα γραμμαρίων (12γρ.),

Δύο (02) αεροβόλα πιστόλια μετά αμπουλών και βολίδων,

Δύο (02) μαχαίρια,

Μια (01) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

Μια (01) ζυγαριά ακριβείας, καθώς και

Το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (3.240€).

Επιπλέον, στην οικία του 30χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο (02) συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 14γρ. και 4γρ. αντίστοιχα, καθώς και

Πέντε (05) κενές νάιλον συσκευασίες, πανομοιότυπες με εκείνες που κατασχέθηκαν εις χείρας του πρώτου συλληφθέντα, με υπολείμματα κάνναβης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν όλες οι ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν στη Μονάδα Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για εργαστηριακή εξέταση, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρεις (03) συσκευές κινητής τηλεφωνίας.