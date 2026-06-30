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Τρεις συλλήψεις για μεταφορά κάνναβης στο Ηράκλειο με πλοίο της γραμμής

Οι λιμενικές αρχές στο Ηράκλειο αποκάλυψαν σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, οδηγώντας στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 24, 24 και 30 ετών. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 4,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητες κοκαΐνης, όπλα, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό 3.240 ευρώ, έπειτα από επιχείρηση και κατ' οίκον έρευνες.

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Ηράκλειο, πλοίο, κάνναβηη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αποκάλυψαν οι λιμενικές αρχές στο Ηράκλειο, οδηγώντας στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 24, 24 και 30 ετών.
  • Ένας 24χρονος εντοπίστηκε στο λιμάνι να μεταφέρει ταξιδιωτικό σάκο με 4.545 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ η προανάκριση οδήγησε στη σύλληψη δύο ακόμη ατόμων.
  • Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών (κάνναβη, κοκαΐνη), όπλα, ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 3.240 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, αποκάλυψαν οι λιμενικές Αρχές στο Ηράκλειο, οδηγώντας στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 24, 24 και 30 ετών, τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 24χρονος, εντοπίστηκε αμέσως μετά την άφιξη επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου να μεταφέρει ταξιδιωτικό σάκο, μέσα στον οποίο βρέθηκαν οκτώ αεροστεγώς σφραγισμένες συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 4.545 γραμμαρίων.

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Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο νεαρός είχε αναλάβει τη μεταφορά των ναρκωτικών έναντι αμοιβής, για λογαριασμό δύο ακόμη ατόμων. Οι δύο φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι εντοπίστηκαν σε μικρή απόσταση από το λιμάνι και συνελήφθησαν.

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Στη συνέχεια, οι λιμενικοί πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνες, παρουσία δικαστικής λειτουργού, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΣΤΟΡΜ» και στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

  • Μια (01) νάιλον συσκευασία περιέχουσα κοκαΐνη, μικτού βάρους δύο γραμμαρίων (02γρ.),
  • Μια (01) νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους δώδεκα γραμμαρίων (12γρ.),
  • Δύο (02) αεροβόλα πιστόλια μετά αμπουλών και βολίδων,
  • Δύο (02) μαχαίρια,
  • Μια (01) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,
  • Μια (01) ζυγαριά ακριβείας, καθώς και
  • Το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (3.240€).

Επιπλέον, στην οικία του 30χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο (02) συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 14γρ. και 4γρ. αντίστοιχα, καθώς και

Πέντε (05) κενές νάιλον συσκευασίες, πανομοιότυπες με εκείνες που κατασχέθηκαν εις χείρας του πρώτου συλληφθέντα, με υπολείμματα κάνναβης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν όλες οι ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν στη Μονάδα Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για εργαστηριακή εξέταση, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρεις (03) συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

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