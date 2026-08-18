Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Αυγούστου

Τρίτη 18 Αυγούστου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα: Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *, Λαύρος, Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα, Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης *.

Άγιοι Φλώρος και Λαύρος

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος ήταν δίδυμα αδέλφια και ήταν άρρηκτα ενωμένοι διά της θερμής πίστης και της αγάπης που είχαν προς τον Χριστό. Κατάγονταν από το Βυζάντιο και είχαν διδαχθεί τον Χριστιανισμό και την τέχνη του λιθοξόου από τους Αγίους Πρόκλο (ή Πάτροκλο, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο) και Μάξιμο, οι οποίοι υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο για τον Χριστό.

Μετά τον θάνατο των διδασκάλων τους, ο Φλώρος και ο Λαύρος αναχώρησαν για την Ιλλυρία και επέλεξαν ως τόπο διαμονής τους την πόλη Ουλπιανά. Στην πόλη αυτή ασκούσαν την τέχνη τους, αλλά συγχρόνως, μέσω αυτής, προσπαθούσαν να συμβάλουν στην εξάπλωση του Ευαγγελίου.

Εκεί υπήρχε και ένας ιερέας των ειδώλων, ονόματι Μερέντιος. Ο γιος του, Αθανάσιος, έχασε την όρασή του από το ένα μάτι και η ιατρική επιστήμη δεν κατάφερε να τον θεραπεύσει. Τότε πλησίασε τους δύο τεχνίτες αδελφούς, οι οποίοι, με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, θεράπευσαν το μάτι του γιου του ειδωλολάτρη ιερέα, με αποτέλεσμα να πιστέψουν και οι δύο στον Χριστό.

Μόλις το έμαθε ο έπαρχος Λύκων, συνέλαβε τους δύο αδελφούς και, αφού τους βασάνισε φρικτά, τους έριξε μέσα σε ένα πηγάδι, όπου και παρέδωσαν το πνεύμα τους. Έτσι, οι δύο τεχνίτες αδελφοί μπήκαν στην αιώνια πόλη, «ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός» (Προς Εβραίους Επιστολή, ια΄ 10), δηλαδή στην πόλη της οποίας τεχνίτης και κτίστης είναι ο ίδιος ο Θεός.

Τα λείψανά τους συνέλεξαν πιστοί Χριστιανοί και τα μετέφεραν στη Βασιλεύουσα.