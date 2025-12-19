Τραγωδία στο Βελεστίνο: Πέθανε ο αντιδήμαρχος Γιάννης Παπαϊωάννου

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο Βελεστίνο και στον Δήμο Ρήγα Φεραίου η είδηση του θανάτου του Γιάννη Παπαϊωάννου, αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα (19/12) το απόγευμα, σε ηλικία 62 ετών.

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου αντιμετώπιζε με αξιοπρέπεια και δύναμη σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Παρά τη δοκιμασία του, παρέμεινε ενεργός όσο του το επέτρεπαν οι δυνάμεις του, συνεχίζοντας να ενδιαφέρεται για τα ζητήματα του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Αγρότης στο επάγγελμα, με βαθιές ρίζες στον τόπο του, εξελέγη το 2014 δημοτικός σύμβουλος με τον Δ. Νασίκα και έκτοτε συμπορεύτηκε πολιτικά με τον σημερινό δήμαρχο Ρήγα Φεραίου, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης στη δημοτική διοίκηση. Ως αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και αίσθημα καθήκοντος, κερδίζοντας την εκτίμηση συναδέλφων και δημοτών.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στην κοινωνία του Βελεστίνου, όπου ο Γιάννης Παπαϊωάννου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για τον χαρακτήρα, την ευθύτητα και τη σεμνότητά του.