Τραγωδία στο Βελεστίνο: Πέθανε ο αντιδήμαρχος Γιάννης Παπαϊωάννου

Σύνοψη από το

  • Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο Βελεστίνο και στον Δήμο Ρήγα Φεραίου η είδηση του θανάτου του Γιάννη Παπαϊωάννου, αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα (19/12) το απόγευμα, σε ηλικία 62 ετών.
  • Ο Γιάννης Παπαϊωάννου αντιμετώπιζε με αξιοπρέπεια και δύναμη σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Παρά τη δοκιμασία του, παρέμεινε ενεργός όσο του το επέτρεπαν οι δυνάμεις του.
  • Αγρότης στο επάγγελμα, εξελέγη το 2014 δημοτικός σύμβουλος και υπηρέτησε ως αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών με συνέπεια, κερδίζοντας την εκτίμηση συναδέλφων και δημοτών. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνία του Βελεστίνου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στο Βελεστίνο: Πέθανε ο αντιδήμαρχος Γιάννης Παπαϊωάννου

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο Βελεστίνο και στον Δήμο Ρήγα Φεραίου η είδηση του θανάτου του Γιάννη Παπαϊωάννου, αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα (19/12) το απόγευμα, σε ηλικία 62 ετών.

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου αντιμετώπιζε με αξιοπρέπεια και δύναμη σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Παρά τη δοκιμασία του, παρέμεινε ενεργός όσο του το επέτρεπαν οι δυνάμεις του, συνεχίζοντας να ενδιαφέρεται για τα ζητήματα του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Αγρότης στο επάγγελμα, με βαθιές ρίζες στον τόπο του, εξελέγη το 2014 δημοτικός σύμβουλος με τον Δ. Νασίκα και έκτοτε συμπορεύτηκε πολιτικά με τον σημερινό δήμαρχο Ρήγα Φεραίου, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης στη δημοτική διοίκηση. Ως αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και αίσθημα καθήκοντος, κερδίζοντας την εκτίμηση συναδέλφων και δημοτών.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στην κοινωνία του Βελεστίνου, όπου ο Γιάννης Παπαϊωάννου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για τον χαρακτήρα, την ευθύτητα και τη σεμνότητά του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ΕΚΑΒ τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τα 40 χρόνια προσφοράς του

Έχετε πραγματικά μεγάλη καρδιά; 10 χαρακτηριστικά όσων έχουν καλοσύνη

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα ορόσημα και ενισχυμένη διαφάνεια στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Έρχονται νέες προσλήψεις σε Δήμο – Όλες οι λεπτομέρειες

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
21:14 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Έκλεισαν για μία ώρα την παρακαμπτήρια της Ιόνιας Οδού στη θέση Χαλίκι

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν με τα τρακτέρ τους την παρακαμπτήρια της Ιόνιας Οδού στη θέση...
20:54 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ρύθμιση του ΥΠΑΑΤ για τους αγρότες που δεν έλαβαν τη βασική ενίσχυση λόγω εκκρεμοτήτων στο Κτηματολόγιο

Πρωτοβουλία για την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος ενεργών γεωργών οι οποίοι δεν έλαβαν τη βασι...
20:16 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Γιαννόπουλος: «Μου επιτέθηκε ο Παππάς – Ήμουν νηφάλιος, δεν τον προκάλεσα» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, θύμα της επίθεσης του Νίκου Παππά στο Στρασβούργο μίλησε γ...
20:08 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Τράγκας: Ανατροπή από το Πριγκιπάτο του Μονακό για την υπόθεση της κληρονομιάς – Η ανακοίνωση της δικηγόρου της Μαρίας Καρρά

Εξελίξεις στην υπόθεση της κληρονομιάς του Γιώργου Τράγκα, καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή τ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα