Τραγωδία στη Ρόδο: 48χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος από τον αδελφό του 

Enikos Newsroom

κοινωνία

EKAB

Σε σοκ είναι η κοινωνία των Καλυθιών στη Ρόδο, έπειτα από την αυτοκτονία ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Το περιστατικό, όπως μεταδίδει η «Δημοκρατική», σημειώθηκε μέσα στο σπίτι του 48χρονου, με την είδηση να σκορπά θλίψη και απορία σε μια μικρή κοινότητα που παραμένει βυθισμένη στο πένθος.

Ο 48χρονος, ελληνικής καταγωγής, εντοπίστηκε απαγχονισμένος από τον ίδιο του τον αδελφό. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο βρέθηκε διασώστης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ανάνηψης. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο απέκλεισε εξ αρχής το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Από τα στοιχεία και τη μαρτυρία του αδελφού, προκύπτει ότι πρόκειται για αυτοκτονία, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο 48χρονος αντιμετώπιζε έντονα ψυχολογικά προβλήματα.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορεί το AI να δημιουργήσει βιολογικά όπλα εναντίον της ανθρωπότητας; «Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία» προειδοποιεί κ...

Ο κακός ύπνος «γερνά» τον εγκέφαλο και αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας

ΑΣΕΠ: Διευκρινίσεις Μητσοτάκη για τις προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026 – Τι είπε για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας

Πλατφόρμα taxcalc για τα μέτρα στήριξης της ΔΕΘ: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις επισκέψεις των πολιτών

Τι σημαίνει η φράση «αυτήκοος μάρτυρας» και από πού προέρχεται

Μοριακή επίστρωση καθαρίζει τον «θορυβώδη» κβαντικό φωτισμό
περισσότερα
13:03 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Έρχεται η «Barbara» με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα το βράδυ – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν 

Μεταβολή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από αργά το βράδυ της Κυριακής στη χώρα μας, καθώς ...
12:19 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Κάηκαν ολοσχερώς αυτοκίνητα στον Άλιμο – Δείτε βίντεο 

Στις φλόγες τυλίχτηκαν τέσσερα αυτοκίνητα το πρωί της Κυριακής (5.10.2025) στον Άλιμο, προκαλώ...
12:03 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Αιγοπρόβατα: Όλο και πιο κοντά στο lockdown εξαιτίας της ευλογιάς – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις

Σε συναγερμό βρίσκονται οι κτηνιατρικές Αρχές στη Μαγνησία μετά και τα νέα κρούσματα ευλογιάς ...
10:49 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Στη φυλακή οι 5 από τους 9 κατηγορούμενους 

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους για τη δράση εγκληματικής οργά...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης