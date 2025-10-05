Τραγωδία στη Ρόδο: 48χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος από τον αδελφό του 

Σε σοκ είναι η κοινωνία των Καλυθιών στη Ρόδο, έπειτα από την αυτοκτονία ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Το περιστατικό, όπως μεταδίδει η «Δημοκρατική», σημειώθηκε μέσα στο σπίτι του 48χρονου, με την είδηση να σκορπά θλίψη και απορία σε μια μικρή κοινότητα που παραμένει βυθισμένη στο πένθος.

Ο 48χρονος, ελληνικής καταγωγής, εντοπίστηκε απαγχονισμένος από τον ίδιο του τον αδελφό. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο βρέθηκε διασώστης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ανάνηψης. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο απέκλεισε εξ αρχής το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Από τα στοιχεία και τη μαρτυρία του αδελφού, προκύπτει ότι πρόκειται για αυτοκτονία, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο 48χρονος αντιμετώπιζε έντονα ψυχολογικά προβλήματα.