Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 79χρονος που καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου ενώ έκοβε ξύλα

Σύνοψη από το

  • Άνδρας 79 ετών έχασε τη ζωή του στην Καλάνδρα Χαλκιδικής, όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτόμησης.
  • Για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο άνδρας δεν ήταν επαγγελματίας υλοτόμος αλλά έκοβε ξύλα για προσωπική χρήση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Άνδρας 79 ετών έχασε τη ζωή του, όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη διάρκεια εργασιών υλοτόμησης, στην περιοχή της Καλάνδρας Χαλκιδικής (Ποσείδι).

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι και για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου, που είχε χάσει τις αισθήσεις του, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ έσπευσαν και δυνάμεις της αστυνομίας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας δεν φαίνεται να ήταν επαγγελματίας υλοτόμος, αλλά να επιχείρησε να κόψει ξύλα για προσωπική χρήση. Στο σημείο του δυστυχήματος είχαν σπεύσει και εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, συνδράμοντας τις αρχές στην ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Πονόλαιμος και βήχας που επιμένει; Τι τρώνε οι γιατροί και οι σεφ για να τα αντιμετωπίσουν

Επίδομα θέρμανσης: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους

ΑΣΕΠ: Από αύριο οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ – Οι ειδικότητες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:41 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Περιστέρι: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος όπου σέρβιραν αλκοόλ σε 15 ανήλικους

Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινέ...
18:13 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

ΕΛ.ΑΣ.: 10 νεκροί σε 530 τροχαία τον Νοέμβριο στην Αττική

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονο...
17:56 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

«Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 48χρονο που εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμε...
17:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Παιδόφιλος έστελνε ανατριχιαστικά μηνύματα σε 10χρονη – «Αστυνομικός μου είπε να τον κάνω μπλοκ» λέει η μητέρα της ανήλικης 

Μια υπόθεση που προκαλεί τρόμο έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Ένας παιδόφιλος προσέγγισε 10...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»