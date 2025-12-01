ΕΛ.ΑΣ.: 10 νεκροί σε 530 τροχαία τον Νοέμβριο στην Αττική

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Νοέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν 35.627 παραβάσεις από τις οποίες 218 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

-1.188- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -46- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

-2.609- παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

-303- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

-603- παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

-1.391- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

-1.814- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

-41- παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 530 τροχαία ατυχήματα με 620 παθόντες και ειδικότερα:

-9- θανατηφόρα με -10- νεκρούς,

-11- σοβαρά με -11- σοβαρά τραυματίες,

–510- ελαφρά με -599- ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.