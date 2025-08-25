Τουρκική μαφία: Προφυλακίστηκαν οι 5 συλληφθέντες – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι που κατηγορούνται για κακουργηματική διακίνηση ναρκωτικών και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας οτι τα χρήματα που βρέθηκαν μετά την έρευνα των αρχών ήταν απολύτως νόμιμα και δεν ήταν από διακίνηση ναρκωτικών.

Φέρονται να υποστήριξαν ακόμη ότι έχουν επιχειρήσεις στην Τουρκία, ότι διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν και ότι τις πολυτελείς βίλες αγόρασαν με golden visa αποκτώντας πολιτικό άσυλο στη χώρα μας καθώς είναι Γκιουλενιστες, διωκόμενοι στην Τουρκία. Όσο για τα 34,5 γραμμάρια χασίς που βρέθηκαν στην κατοχή τους, υποστήριξαν ότι ήταν για δική τους χρήση.