Θεσσαλονίκη: Τον Μάιο το Εφετείο για τη δολοφονία της Γεωργίας Μουράτη – Την σκότωσαν, την έβαλαν σε μπαούλο και την έκρυψαν σε δύσβατη περιοχή

Αναβλήθηκε για τον Μάιο του 2026 η δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας Μουράτη την Πρωτοχρονιά του 2024, στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Η σορός της γυναίκας, που διένυε την έβδομη εβδομάδα κύησης, βρέθηκε μία εβδομάδα μετά, μέσα σε μπαούλο, σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι ο 41χρονος σύντροφος της Γεωργίας και ένας 36χρονος φίλος του, που σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας σε ισόβια δεσμά και επιπλέον 15 χρόνια κάθειρξης για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης και ληστεία, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως μεταδίδει η voria.gr, οι δύο άνδρες έστησαν ενέδρα στη 41χρονη, που ήταν μητέρα ενός 13χρονου κοριτσιού, μέσα στο σπίτι του συντρόφου της στην Καλαμαριά. Το θύμα και ο 41χρονος επέστρεψαν στο διαμέρισμά του στις 22:50 το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, όπου ήδη βρισκόταν ο 36χρονος. Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, οι δύο κατηγορούμενοι επιτέθηκαν από πίσω στην άτυχη γυναίκα, την οποία ακινητοποίησαν στο κρεβάτι και την έδεσαν, ενώ της κατάφεραν τρεις μαχαιριές, αφαιρώντας της τη ζωή. Πριν τη βάλουν σε μπαούλο και πετάξουν τη σορό της στη δύσβατη περιοχή, αφαίρεσαν από πάνω της το πόσο των 80 ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Κάμερες ασφαλείας από τη γειτονιά που έβλεπαν προς την πολυκατοικία, αποτύπωσαν την 41χρονη και τον σύντροφό της να μπαίνουν στην πολυκατοικία που διέμενε ο ίδιος, ωστόσο το θύμα δεν καταγράφηκε να βγαίνει από το σπίτι. Αντίθετα, βίντεο που περιλαμβάνονται στη δικογραφία έδειξαν έντονη κινητικότητα των δραστών που μπαινοέβγαιναν στην οικοδομή και πετούσαν πράγματα. Στο βίντεο καταγράφεται και η μεταφορά ενός μπαούλου, μέσα στο οποίο όπως προέκυψε βρισκόταν η σορός της Γεωργίας, ενώ έξω από κάδο βρέθηκε και το στρώμα πάνω στο οποίο μαχαιρώθηκε.

Συναγερμό στις αρχές για την εξαφάνιση της 41χρονης δήλωσε η μητέρα της, στις 2 Ιανουαρίου, ενώ στις 3 είχε προγραμματισμένο ραντεβού για να διακόψει την κύηση. Ο σύντροφός της μάλιστα σε μία προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις αρχές έστελνε μηνύματα από το κινητό της Γεωργίας ακόμα και μετά το έγκλημα, ενώ μέσα από την παρουσία του σε τηλεοπτικές εκπομπές αναζητούσε τάχα τα ίχνη της. Λίγες ημέρες μετά τον φόνο, ο φίλος του ομολόγησε στις αρχές ότι η 41χρονη είναι νεκρή και υπέδειξε το σημείο, είπε ωστόσο ότι ο ίδιος βοήθησε μόνο στην ακινητοποίηση και μεταφορά της καθώς ισχυρίστηκε πως μόνος σκοπός του ήταν η ληστεία.

Απολογούμενος σε πρώτο βαθμό, ο σύντροφος της Γεωργίας εξέφρασε πλήρη άγνοια των γεγονότων της νύχτας του φόνου ενώ φίλος του υποστήριξε πως δεν εμπλέκεται καθόλου στον φόνο και ότι οι μόνες πράξεις που έκανε ήταν να βοηθήσει στην ακινητοποίηση της 41χρονης και τη μεταφορά της σορού της.