Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία

Στη σύλληψη ενός 42χρονου υπήκοου Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των Τουρκικών Αρχών, προχώρησαν πρωινές ώρες της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, αιτίες για διακριτική εξομάλυνση, στέρηση εξάσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των συνεπειών του, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου».

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.