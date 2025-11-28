Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Ισχυρές καταιγίδες μέχρι το Σάββατο

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Δείτε αναλυτικά το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ.

Κόκκινη προειδοποίηση

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα