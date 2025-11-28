Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Ισχυρές καταιγίδες μέχρι το Σάββατο

Enikos Newsroom

κοινωνία

βροχή καιρός κακοκαιρία αθήνα

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Δείτε αναλυτικά το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ.

Κόκκινη προειδοποίηση

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

09:17 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Γιατί «πλημμύρισε» η Αθήνα με 40 χιλιοστά βροχής – Η ανάλυση Κολυδά

Η Αθήνα «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά βροχής, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς εξ...
09:13 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στη Ρόδο: Συνελήφθη 55χρονος έπειτα από καταγγελία της 31χρονης κόρης του για αιμομιξία

Φρίκη προκαλούν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρόδο, όπου μία 31χρονη Ελληνίδα κατ...
09:08 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη λεωφόρο Ποσειδώνος – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Η κακοκαιρία Adel «σφυροκοπά» από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (28/11), την Αττική, ...
08:54 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Ξεριζώθηκε και έπεσε δέντρο στην Ομόνοια – Δείτε βίντεο

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας Adel η Αττική, με την ισχυρή καταιγίδα και τους ανέμους από τα ξημ...
