Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε σε φωταγωγό πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

  • Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης, όταν άνδρας έπεσε σε φωταγωγό πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο της πόλης, κινητοποιώντας τις αρχές.
  • Έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του, μια επιχείρηση που διήρκεσε αρκετή ώρα λόγω του στενού και δύσβατου σημείου.
  • Ο άνδρας παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τις συνθήκες της πτώσης.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης, όταν άνδρας έπεσε σε φωταγωγό πολυκατοικίας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα. Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα, καθώς το σημείο ήταν στενό και δύσβατο, απαιτώντας προσεκτικούς χειρισμούς.

Αφού ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός, ο άνδρας παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση.

