Ένα μικρό κορίτσι με «χρυσή» καρδιά, έκανε τους χρήστες του TikTok να «λιώσουν» – «Θέλουμε περισσότερους ανθρώπους σαν εκείνη»

Σύνοψη από το

  • Η πολύ γλυκιά, αλλά καθόλου δεδομένη πλέον κίνηση ενός μικρού κοριτσιού, ενώ παρακολουθούσε μάθημα πατινάζ, έκανε τους χρήστες του TikTok να «λιώσουν» και να την αποθεώσουν για τον χαρακτήρα της.
  • Μία μητέρα δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο μέχρι στιγμής έχει πάνω από 400 χιλιάδες προβολές. Σε αυτό, ο γιος της χάνει την ισορροπία του ενώ κάνει πατινάζ και να πέφτει.
  • Ξαφνικά, ένα κοριτσάκι εμφανίζεται στο πλάνο, πλησιάζει τον μικρό και του δίνει το χέρι της για να τον βοηθήσει να σταθεί, προκαλώντας κύμα συγκίνησης και σχόλια όπως: «Θέλουμε περισσότερους ανθρώπους σαν εκείνη, παρακαλώ πολύ».
Ελένη Φλισκουνάκη

TikTok

Συνήθως οι γονείς προσπαθούν να μάθουν στα παιδιά τους από μικρή ηλικία, το πόσο σημαντικό είναι να δείχνουν καλοσύνη και να βοηθάνε όσους το έχουν ανάγκη. Μεγαλώνοντας όμως, πολλοί ξεχνάνε την αναγκαιότητα του να φροντίζουν και να προσέχουν τον διπλανό τους. Η πολύ γλυκιά, αλλά καθόλου δεδομένη πλέον, κίνηση ενός μικρού κοριτσιού, ενώ παρακολουθούσε μάθημα πατινάζ, έκανε τους χρήστες του TikTok να «λιώσουν» και να την αποθεώσουν για τον χαρακτήρα της.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Πριν από λίγες ημέρες, μία μητέρα δημοσίευσε ένα βίντεο στο διάσημο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο μέχρι στιγμής έχει πάνω από 400 χιλιάδες προβολές.

Σε αυτό, βλέπουμε το αγοράκι της γυναίκας στο πρώτο του μάθημα πατινάζ. Το μικρό παιδί προσπαθεί να κινηθεί φορώντας παγοπέδιλα, όμως χάνει την ισορροπία του και πέφτει.

Παρ’ ότι προσπαθεί να σηκωθεί και να συνεχίσει το μάθημά του, δεν τα καταφέρνει, ενώ τα άλλα παιδιά συνεχίζουν να κάνουν πατινάζ.

Ξαφνικά, στο πλάνο εμφανίζεται ένα κοριτσάκι, το οποίο πλησιάζει τον μικρό μας φίλο και του δίνει το χέρι της για να τον βοηθήσει να σταθεί και πάλι όρθιος.

Το αγόρι δέχεται τη βοήθεια της συμμαθήτριάς του, η οποία μένει δίπλα του μέχρι να βρει ξανά την ισορροπία του, ενώ εκείνη την στιγμή έρχεται κοντά τους και μία δασκάλα.

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο δεν πέρασε απαρατήρητο από μεγάλη μερίδα των χρηστών του TikTok, οι οποίοι έσπευσαν να αφήσουν σχόλια κάτω από την ανάρτηση, στα οποία εξέφρασαν την χαρά τους και την συγκίνησή τους με την φροντίδα και το νοιάξιμο που έδειξε ένα μικρό παιδί σε ένα άλλο.

«Θέλουμε περισσότερους ανθρώπους σαν εκείνη, παρακαλώ πολύ», «Το μικρότερο κορίτσι τον βοήθησε να σηκωθεί και νομίζω ότι αυτό είναι τόσο γλυκό», «Η καλοσύνη κληρονομείται, την παίρνουμε από αυτούς που μας την δίνουν», «Η απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός σε κάτι για να δείξεις καλοσύνη», είναι μόνο μερικά από τα σχόλια που έχουν κατακλύσει το βίντεο.

