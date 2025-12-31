Θεσσαλονίκη: Προσωρινή παύση ενόψει Πρωτοχρονιάς στα μπλόκα των αγροτών – Ενδεχόμενη αποχώρηση των παραγωγών της Χαλκιδικής από τα «Πράσινα Φανάρια»

  • Τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία τίθενται σε προσωρινή παύση ενόψει της Πρωτοχρονιάς, προς διευκόλυνση των εκδρομέων.
  • Ανοιχτά για όλα τα οχήματα θα είναι τελωνεία όπως των Ευζώνων και του Προμαχώνα, καθώς και σημεία διέλευσης σε διόδια και κόμβους, τουλάχιστον μέχρι την Πρωτοχρονιά.
  • Η παύση των κινητοποιήσεων γίνεται εν αναμονή της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών και κτηνοτρόφων, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, για τα επόμενα βήματα.
Σε προσωρινή παύση ενόψει της Πρωτοχρονιάς τίθενται για τις επόμενες λίγες ημέρες τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία, προς διευκόλυνση των εκδρομέων, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στις 4 Ιανουαρίου, στα Μάλγαρα, για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ανοιχτό για όλα τα οχήματα θα είναι από σήμερα έως και τις 2 Ιανουαρίου το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ το ίδιο ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά και για εκείνο του Προμαχώνα.

Κανονικά διέρχονται όλα τα οχήματα από τον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Και στο τελωνείο της Νίκης, η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται χωρίς αποκλεισμούς σήμερα, αύριο και μεθαύριο.

Αντίστοιχα, τόσο στα διόδια των Μαλγάρων, όσο και στον κόμβο της Χαλκηδόνας, η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται ανεμπόδιστα τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.

Στο μεταξύ, οι παραγωγοί από τη Χαλκιδική, που συμμετέχουν στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από το σημείο, πιθανώς το μεσημέρι, οπότε και κατευθυνόμενοι προς την έδρα τους αναμένεται να στήσουν νέο μπλόκο σε περιοχή του πρώτου «ποδιού» της χερσονήσου.

Υπενθυμίζεται ότι η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

