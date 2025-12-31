Λάρισα: 20χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από 2 άνδρες

Σύνοψη από το

  • Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μια 20χρονη από το Σουδάν, η οποία φιλοξενείται στη δομή στο Κουτσόχερο Λάρισας.
  • Όπως κατήγγειλε, βιάστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από δύο συμπατριώτες της, έναν 22χρονο και έναν 23χρονο, οι οποίοι επίσης διαμένουν στη δομή.
  • Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου Σουδανού, ενώ αναζητείται ο 22χρονος συμπατριώτης του. Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

βιασμός

Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μια 20χρονη από το Σουδάν, η οποία φιλοξενείται στη δομή στο Κουτσόχερο Λάρισας.

Όπως κατήγγειλε στους ιθύνοντες του προσφυγικού καταυλισμού η 20χρονη βιάστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από δύο συμπατριώτες της οι οποίοι επίσης διαμένουν στη δομή, και πρόκειται, πάντα σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, για έναν 22χρονο και έναν 23χρονο.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου Σουδανού, ενώ αναζητείται ο 22χρονος συμπατριώτης του που επίσης φέρεται να είναι δράστης, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Αμέσως μετά την καταγγελία, στην οποία προχώρησε χθες το μεσημέρι της Τρίτης, η 20χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο (ΠΓΝΛ) για ιατρική περίθαλψη. Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.

11:20 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

