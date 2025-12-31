Λάρισα: 20χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από 2 άνδρες

Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μια 20χρονη από το Σουδάν, η οποία φιλοξενείται στη δομή στο Κουτσόχερο Λάρισας.

Όπως κατήγγειλε στους ιθύνοντες του προσφυγικού καταυλισμού η 20χρονη βιάστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από δύο συμπατριώτες της οι οποίοι επίσης διαμένουν στη δομή, και πρόκειται, πάντα σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, για έναν 22χρονο και έναν 23χρονο.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου Σουδανού, ενώ αναζητείται ο 22χρονος συμπατριώτης του που επίσης φέρεται να είναι δράστης, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Αμέσως μετά την καταγγελία, στην οποία προχώρησε χθες το μεσημέρι της Τρίτης, η 20χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο (ΠΓΝΛ) για ιατρική περίθαλψη. Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.