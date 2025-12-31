Αγρότες: Κρίσιμες αποφάσεις μετά την Πρωτοχρονιά – Πού γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας, τι ισχύει με τα τελωνεία

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες θα λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για τη στάση τους μετά τις 2 Ιανουαρίου, σε πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα. Όσοι έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου δεν προτίθενται να συμμετάσχουν.
  • Παρά την πρόθεση των αγροτών να διευκολύνουν τους εκδρομείς, η Τροχαία εφαρμόζει προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας σε σημεία των Εθνικών Οδών για λόγους οδικής ασφάλειας.
  • Η Επιτροπή των μπλόκων δηλώνει αποφασιστικότητα, τονίζοντας «Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε» και «θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες

Αν και οι αγρότες προαναγγέλλουν «πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν» δίπλα στα τρακτέρ τους, επιβεβαιώνουν ότι δεν θα υπάρξει κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων ενώ την Κυριακή, σε πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για την στάση τους μετά τις 2 Ιανουαρίου. Όσοι έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη σύσκεψη, ενώ ανοιχτό παραμένει το νέο κάλεσμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για «ειλικρινή διάλογο».

Ανοιχτές οι Εθνικές Οδοί – Πού γίνονται εκτροπές

Παρά την πρόθεση των αγροτών να διευκολύνουν τους εκδρομείς, η παρουσία τρακτέρ στο οδόστρωμα οδηγεί  την Τροχαία να εφαρμόσει προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας για λόγους οδικής ασφάλειας.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει έως και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.

Η εκτροπή γίνεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το μπλόκο.

χάρτης αγροτές

χάρτες- εκτροπές

Προς Αθήνα η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω παραδρόμων, ενώ προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται από μία λωρίδα, με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ανθήλης και Αταλάντης.

Εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για τη μεταφορά ζώων και φαρμάκων. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στον κόμβο του Μαρτίνου.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έως τις 3 Ιανουαρίου.

Το πιο χρονοβόρο μπλόκο βρίσκεται στη Βοιωτία, όπου τα οχήματα εκτρέπονται από Μαρτίνο μέχρι Κάστρο.

Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ο κόμβος Νίκαιας στη Λάρισα, με παράκαμψη μισής ώρας.

Μικρότερες παρακάμψεις σε Πιερία, Νέα Αγχίαλο και Μπράλο.

Τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου.

Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου περιμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου που θα φιλοξενηθεί επί τόπου, ώστε να καθορίσουν την στάση τους στη συνέχεια.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει, σύμφωνα με το ERTNews, ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη στα Μάλγαρα, καθώς είχαν διαχωρίσει τη θέση τους ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο με κυβέρνηση. Μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσαν, επισημαίνουν ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αφού ο Πρωθυπουργός έφυγε απ’ τη χώρα.

Ανοιχτός ο Προμαχώνας παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Ωστόσο, σήμερα παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Οι αγρότες του μπλόκου αυτού τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 παρέμεινε κλειστός ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες και για τα δύο ρεύματα.

Τι ισχύει για το τελωνείο Ευζώνων

Σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς και ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ διοργανώνεται πρωτοχρονιάτικο γλέντι με συμμετοχή φορέων της περιοχής, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με ενημέρωση των πολιτών για τα αιτήματα του αγώνα.

Μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό

Από σήμερα αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.

Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

