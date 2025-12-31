Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Το φιλί που αντάλλαξαν σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο

  • Το βράδυ της Τρίτης το ζευγάρι Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και κάποια στιγμή αντάλλαξαν ένα «καυτό» φιλί ανάμεσα στον κόσμο.
  • Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζευγάρι διασκεδάζει σε μαγαζί της πόλης, ενώ στην παρέα τους βρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
  • Την παράσταση «έκλεψε» ο χορός του ηθοποιού, με το «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ενώ στη συνέχεια έσκυψε προς το μέρος της συντρόφου του, δίνοντάς της ένα φιλί.
Πιο ερωτευμένοι από ποτέ είναι η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης και δεν διστάζουν να εκφράζουν την αγάπη και τον έρωτά τους ακόμη και σε δημόσιους χώρους. Το βράδυ της Τρίτης το ζευγάρι βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και κάποια στιγμή αντάλλαξαν ένα «καυτό» φιλί ανάμεσα στον κόσμο.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ζευγάρι διασκεδάζει σε μαγαζί της πόλης, ενώ στην παρέα τους βρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Την παράσταση «έκλεψε» ο χορός του ηθοποιού, με το «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ενώ στη συνέχεια έσκυψε προς το μέρος της συντρόφου του, δίνοντάς της ένα φιλί.

Δείτε το βίντεο:

