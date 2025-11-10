Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

Θλίψη στην δημοσιογραφική οικογένεια της Θεσσαλονίκης και του ΑΠΕ-ΜΠΕ προκαλεί η είδηση του θανάτου του Σταύρου Πασάκου, σε ηλικία 70 ετών ύστερα από πολύμηνη μάχη με ασθένεια.

Ο Σταύρος Πασάκος γεννήθηκε στην Κω και ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με την δημοσιογραφία.

Από την δεκαετία του ’80 έζησε στην Θεσσαλονίκη όπου εργάστηκε ως ρεπόρτερ, συντάκτης και αρχισυντάκτης για πολλά χρόνια σε εφημερίδες («Θεσσαλονίκη»), στο ΑΠΕ ΜΠΕ και σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Ραδιοφωνικό Σταθμό Μακεδονίας (ΕΡΤ),Mega Δημοτικό ραδιόφωνο Κώ, κ.α.

Ήταν μέλος της ΕΣΗΕΜΘ ενώ είχε εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές.

