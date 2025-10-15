Θεσσαλονίκη: Οδηγός έκλεινε τον δρόμο σε αστικό του ΟΑΣΘ – Απωθούσε τους αστυνομικούς όταν πήγαν να τον συλλάβουν

Στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος, έχοντας σταθμεύσει παράνομα το αυτοκίνητό του, όχι μόνο παρεμπόδιζε την κυκλοφορία λεωφορείου του ΟΑΣΘ, αλλά αρνήθηκε την άρση του οχήματός του από γερανοφόρο της ΕΛ.ΑΣ. και τη γνωστοποίηση των στοιχείων του, προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Ίωνος Δραγούμη.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός, καθώς μεσημβρινές ώρες της 14-10-2025 στο κέντρο της πόλης, παρεμπόδισε τη λειτουργία των κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων, ενώ όταν κατέφτασε γερανοφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ με σκοπό την άρση του οχήματος για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων, ο ανωτέρω αρνήθηκε την άρση του οχήματος του και αρνήθηκε να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του έπειτα από νόμιμη πρόσκληση των αστυνομικών που συνέδραμαν στο σημείο.

Στη συνέχεια, κατά τη σύλληψή του, ο 47χρονος τραβούσε τα χέρια του και απωθούσε τους ανωτέρω αστυνομικούς με σκοπό τη ματαίωση αυτής.