Θεσσαλονίκη: Οδηγός έκλεινε τον δρόμο σε αστικό του ΟΑΣΘ – Απωθούσε τους αστυνομικούς όταν πήγαν να τον συλλάβουν

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΟΑΣΘ λεωφορεία Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος, έχοντας σταθμεύσει παράνομα το αυτοκίνητό του, όχι μόνο παρεμπόδιζε την κυκλοφορία λεωφορείου του ΟΑΣΘ, αλλά αρνήθηκε την άρση του οχήματός του από γερανοφόρο της ΕΛ.ΑΣ. και τη γνωστοποίηση των στοιχείων του, προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Ίωνος Δραγούμη.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός, καθώς μεσημβρινές ώρες της 14-10-2025 στο κέντρο της πόλης, παρεμπόδισε τη λειτουργία των κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων, ενώ όταν κατέφτασε γερανοφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ με σκοπό την άρση του οχήματος για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων, ο ανωτέρω αρνήθηκε την άρση του οχήματος του και αρνήθηκε να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του έπειτα από νόμιμη πρόσκληση των αστυνομικών που συνέδραμαν στο σημείο.

Στη συνέχεια, κατά τη σύλληψή του, ο 47χρονος τραβούσε τα χέρια του και απωθούσε τους ανωτέρω αστυνομικούς με σκοπό τη ματαίωση αυτής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόνοι στις αρθρώσεις: Το καλύτερο «φάρμακο» για να ανακουφιστείτε, σύμφωνα με ειδικούς

Eurostat: Η Ελλάδα στην κορυφή για την κάλυψη των αναγκών υγείας των παιδιών

Σούπερ μάρκετ: Δείτε το σήμα για τα προϊόντα που έχουν μείωση τιμής – ΦΩΤΟ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σήμερα αρχίζει η διάθεση του – Τι πρέπει να γνωρίζετε για να λάβετε το επίδομα

Νέο κακόβουλο πρόγραμμα ChaosBot και εξελιγμένο Chaos‑C++ ransomware – Τι πρέπει να προσέξουν οι χρήστες του Discord

Ανακαλύφθηκε θησαυρός αξίας 1 εκατ. δολαρίων ανοικτά των ακτών της Φλόριντα – Περιείχε πάνω από 1.000 ασημένια και χρυσά νο...
περισσότερα
10:43 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 41χρονος οδηγός χτύπησε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε – Τον βρήκαν μεθυσμένο

Ένας 41χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο με εγκατάλειψη συνελήφθη τα ξημερώ...
09:37 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αλληλοκατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες – Στο κάδρο και τρίτο πρόσωπο

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, με τους δύο ...
08:53 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Φρακαρισμένος ο Κηφισός – Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη ένα πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με...
08:36 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Επιχείρηση διάσωσης 67 μεταναστών νότια της Γαύδου

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης