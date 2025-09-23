Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (23/9) στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 38χρονος έχασε την ζωή του ύστερα από πτώση από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, το τραγικό συμβάν έγινε λίγο μετά τις 10:00, όταν ο 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ιασωνίδου, στην Καλαμαριά. Δυστυχώς, ο 38χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση.

Η Αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 38χρονος βρέθηκε στο κενό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.