Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ φορείο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (23/9) στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 38χρονος έχασε την ζωή του ύστερα από πτώση από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, το τραγικό συμβάν έγινε λίγο μετά τις 10:00, όταν ο 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ιασωνίδου, στην Καλαμαριά. Δυστυχώς, ο 38χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση.

Η Αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 38χρονος βρέθηκε στο κενό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τέλος στα γυαλιά πρεσβυωπίας; Οι επιστήμονες ανακάλυψαν σταγόνες που «καθαρίζουν» την όραση – Τι έδειξε νέα μελέτη

Στην νέα ψηφιακή εποχή το ΚΑΤ – Διαθέσιμα ραντεβού μέσω MyHealth App

Κινητό και τάμπλετ: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων

Φοροδιαφυγή: Πώς θα λειτουργούν τα νέα εργαλεία στο ψηφιακό «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ

Τι σημαίνει η φράση «και δη» και από πού προέρχεται

Νιώθετε χαμένοι και κενοί; Μία αστρολόγος εξηγεί πότε θα βελτιωθούν τα πράγματα
περισσότερα
13:52 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Αττική: Χειρόφρενο τραβούν ξανά την 1η Οκτωβρίου τα ταξί

“Χειρόφρενο” τραβά ξανά την 1η Οκτωβρίου το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ...
13:39 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Κορυδαλλός: Αγκάλιαζαν ηλικιωμένους για να κλέβουν τις αλυσίδες από τον λαιμό τους

Τέλος στη δράση δύο μελών κυκλώματος που έβαζαν στο στόχαστρό τους ανυποψίαστους ηλικιωμένους,...
13:16 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 18χρονο για την αρπαγή του 15χρονου – Τι κατήγγειλε το θύμα

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 18χρονου που συνελήφθη ύστερα α...
13:04 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Άσκηση «Παρμενίων – 25»: Οι σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας θα ηχήσουν αύριο σε όλη την χώρα

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας θα γίνει αύριο Τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος