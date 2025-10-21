Θεσσαλονίκη: 7 νεκρές γάτες ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε διαμέρισμα 6ου ορόφου στην οδό Εγνατία. Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 15:30, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με μια σοκαριστική εικόνα. Μέσα στο διαμέρισμα εντόπισαν επτά νεκρές γάτες, ενώ κατάφεραν να διασώσουν έναν σκύλο.

Την ώρα της φωτιάς, κανείς δεν ήταν μέσα στο σπίτι. Εκτός από τα άτυχα ζώα, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό.