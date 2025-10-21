Βουλή: Αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για την απουσία Δένδια – Βίντεο

Αντιπαράθεση είχαν στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με αφορμή την απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

«Πριν έρθω όμως στο ΠΑΣΟΚ, έχω μία απορία. Αναρωτιέμαι γιατί δεν είναι εδώ ο κ. Βελόπουλος», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να διερωτάται εκείνη την ώρα από τα έδρανα πού βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας. «Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία κ. Ανδρουλάκη, αν πιστεύετε ότι διαφωνούσε, φαντάζομαι ότι δεν θα τη συνυπέγραφε».

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε την ομιλία του, λέγοντας: «Οι ακραίοι υπερπατριώτες –απευθύνομαι στην Ελληνική Λύση και τον απόντα κ. Βελόπουλο- να μην θέλετε να προστατεύεται ένας χώρος που είναι ταυτισμένος με την εθνική παράδοση; Γιατί άραγε; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας όταν θα υψώσετε πάλι τα εθνικά λάβαρα;».

«Κάνετε εσωκομματικά παιχνίδια με ένα ζήτημα για το οποίο ήδη υπάρχουν νόμοι» είπε όταν πήρε τον λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και καταλόγισε αλαζονεία στον Πρωθυπουργό. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη υποβάλλεται γιατί «θέλετε να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια».

Η δήλωση Δένδια

Σημειώνεται ότι την ώρα της αντιπαράθεσης, υπήρξε δήλωση του Νίκου Δένδια για την τροπολογία και για τον Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. «Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», τονίζει μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.