«Θα πάμε στο Σύνταγμα με λεωφορεία»: Κινητοποιήσεις των Ρομά για τους αστυνομικούς σε καταυλισμούς – Τι λέει στο enikos.gr η Χριστίνα Χαλιλοπούλου

Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των οικισμών Ρομά σε όλη την ελληνική επικράτεια για την αυξημένη παρουσία δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. εντός των καταυλισμών. «Θα κατεβούμε στην Αθήνα με λεωφορεία» διαμηνύει στο ThessPost.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλάδος Ρομά, Κωνσταντίνος Σταντίκογλου.

Οι εκπρόσωποι των Ρομά συγκεντρώνουν έγγραφα με τα οποία συγκαλούν πέντε Ομοσπονδίες και 30 συλλόγους να ενταχθούν σε έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα υπερασπίζεται συνολικά τα δικαιώματα των ανθρώπων που διαβιούν στους οικισμούς.

«Αυτή η κίνηση πραγματοποιείται μετά την απόφαση της Πολιτείας για αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων εντός των καταυλισμών. Αυτό είναι ρατσισμός προς το πρόσωπό μας και γι’ αυτόν τον λόγο όλοι όσοι διαβιούν σε καταυλισμούς ξεσηκώνονται και είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε λεωφορεία με προορισμό την Αθήνα», αναφέρει ο κ. Σταντίκογλου.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι Ρομά επιθυμούν αστυνόμευση μέσα στους οικισμούς, όχι όμως με τον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση. «Οι αστυνομικοί που συνήθως έχουν καθήκοντα εποπτείας των οικισμών συμπεριφέρονται άσχημα προς τους Ρομά, δείτε τι έγινε τώρα στους Σοφάδες όπου διαβιούν 6.000 άτομα. Στοχοποιούν ανθρώπους με οικογένειες μόνο και μόνο επειδή είναι Ρομά. Εμείς δεν θέλουμε να συμβαίνουν κακά πράγματα», σημειώνει και υποστηρίζει ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η μαζική κάθοδος των Ρομά προς το Σύνταγμα.

Χαλιλοπούλου: «Όχι» σε τυχάρπαστες και άκρως επικίνδυνες αναίτιες επαναστατικές φαρσοκωμωδίες»

Η νομικός και διεθνολόγος, Χριστίνα Χαλιλοπούλου μιλώντας στο enikos.gr για το σχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τις κινητοποιήσεις ανέφερε τα εξής:

«Το Σύνταγμα αναφέρει ρητά, πως όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Η εξειδίκευση ομάδων της αστυνομίας στη βάση της κοινωνικής καταγωγής και άλλων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και όχι στη βάση του βάρους του εγκλήματος, παραβιάζει ρητά το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος.

Όμως , η εφαρμογή του ίδιου μέτρου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απέδειξε πως όντως υπήρξε μείωση της παραβατικότητας, ειδικά εκεί που υπήρξε και η συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα και της δεδηλωμένης πρόθεσης της συντριπτικής πλειοψηφίας των φιλήσυχων και νομοταγών Ελλήνων πολιτών τσιγγάνικης καταγωγής, κρίνουμε υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, ως αποδεκτό το μέτρο του Υπουργού.

Ειδικά δε στους επίδοξους φωστήρες – ηγέτες της κοινότητάς μας, θα προτείναμε περισσότερη σπουδή και σοβαρότερη προσέγγιση, μακριά από τυχάρπαστες και άκρως επικίνδυνες αναίτιες επαναστατικές φαρσοκωμωδίες».

Το σχέδιο δράσης

Χρονικά το σχέδιο δράσης που εκπονεί το Υπουργείο αναμένεται να τεθεί σε τροχιά εφαρμογής μέσα στον επόμενο μήνα και σύμφωνα με τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα πραγματοποιούνται περιπολίες από ένοπλους αστυνομικούς οι οποίοι μάλιστα θα υπάγονται στο ελληνικό FBI.

Παράλληλα, όπως σημείωσε στο Action24, θα προσληφθούν ακόμη 50 ένστολοι αστυνομικοί άοπλοι ειδικών καθηκόντων, που θα είναι κοντά στα Αστυνομικά Τμήματα των περιοχών που ζουν οι ευάλωτες ομάδες και θα παίξουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή.