Τέμπη: Η απάντηση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Πανεπιστήμια της Πίζας και της Γάνδης – Τα επόμενα βήματα για την πιστοποίηση του πορίσματος για την πυρόσφαιρα

«Την επιστολή από το Πανεπιστήμιο της Πίζας την πήρα την Παρασκευή το μεσημέρι. Δεν πίστευα στα μάτια μου και συγκάλεσα αμέσως το Συμβούλιο» υποστήριξε στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Στραβελάκη, ο πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου.

Όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου, «έλαβα την επιστολή που έγραφε ότι ο καθηγητής Landucci είχε μια ιδιωτική αλληλογραφία με τον Ευρωπαίο εμπειρογνώμονα και δεν είχε δώσει την άδεια να συμπεριληφθεί στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ» και πρόσθεσε ότι «ζητήσαμε να απαλειφθεί κάθε αναφορά στο Πανεπιστήμιο της Πίζας».

Ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε σχετικά με το Πανεπιστήμιο της Γάνδης ότι «το “πρόβλημα Γάνδη” ανέκυψε κατά την παρουσίαση του πορίσματος. Στις 26 Φεβρουαρίου μου ήρθε ένα πόρισμα και βλέπω ότι το πόρισμα της Γάνδης μιλά για προσομοιώσεις που έλεγξαν και δεν ήταν δικές τους, αλλά της ΕΔΑΠΟ. Τα υπόλοιπα τα έμαθα χθες το βράδυ».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «παραμονή της συνέντευξης για την παρουσίαση του πορίσματος μας είπαν ότι είναι άρτιο και προχωράμε. Γνωρίζω τότε ότι είναι διορθωμένο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αφορά στη σιδηροδρομική ασφάλεια και η πυρόσφαιρα είναι ένα μικρό μέρος. Ο κ. Άκου είπε ότι όλα είναι μια χαρά στις 26 Φεβρουαρίου. Μάλιστα είχαμε ζητήσει να μη βγει το μέρος του πορίσματος που αφορά στην πυρόσφαιρα, χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση από ανώτατο ίδρυμα, κάτι που απορρίφθηκε από τους τεχνικούς».

«Θεώρησα χωρίς να είμαι ειδικός ότι το πόρισμα έχει σοβαρά προβλήματα στο κεφάλαιο τη πυρόσφαιρας αλλά δεν ζητήθηκε να μη δημοσιοποιηθεί το κεφάλαιο. Θα ζητήσουμε εξηγήσεις» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδημητρίου.

Όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου το Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις 9:30 και μεταξύ άλλων θα ζητηθούν εξηγήσεις από την Επιτροπή όσον αφορά στο κομμάτι της πυρόσφαιρας, ενώ θα ζητηθεί να απαλειφθεί κάθε αναφορά στα Πανεπιστήμια της Πίζας και της Γάνδης.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι «είχα διαφωνήσει με τον κ. Άκου για την ασαφή και γενική αναφορά στη σύμβαση 717 που κατ’ εμέ έπαιξε ουσιώδη ρόλο στον θάνατο των παιδιών. Αυτό δεν μπήκε στο πόρισμα. Είναι άποψή μου και δεν το πήρα ποτέ πίσω».

Μεταξύ άλλων ο κ. Παπαδημητρίου αποκάλυψε ότι «έχω δεχτεί απειλές προκειμένου να σταματήσω την έρευνα» διευκρινίζοντας ότι «δεν πρόκειται για εγχώριο παράγοντα». Σε ερώτηση για το τι είδους απειλές έχει δεχτεί, απάντησε ότι «θα χάσω τη δουλειά μου, το κατ’ ελάχιστον».

Σε άλλο σημείο επισημαίνει «δεν έχω λάβει καμία επιστολή από την Γάνδη και ακόμα το Πανεπιστήμιο ζητεί την αμοιβή του».

Τα επόμενα βήματα για την πιστοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ σχετικά με την πυρόσφαιρα και τα ερωτήματα για τις προσομοιώσεις

Την ίδια ώρα, σε νέα ανακοίνωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ καταγράφεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την πιστοποίηση -από εξειδικευμένο ίδρυμα- των αποτελεσμάτων του πορίσματός του για τα αίτια της δημιουργίας της πυρόσφαιρας που προκλήθηκε μετά την σύγκρουση των δύο μοιραίων αμαξοστοιχιών. Όπως προκύπτει, από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Οργανισμού που έγιναν την 1η Απριλίου και την 4η Απριλίου, τη διαδικασία πιστοποίησης των αποτελεσμάτων της πυρόσφαιρας, θα αναλάβουν ο Δημόκριτος, όπως πρώτο το enikos.gr είχε αποκαλύψει, και τουλάχιστον άλλο ένα ίδρυμα.

Παράλληλα, αίσθηση προκαλούν όσα αναφέρονται στα πρακτικά των δύο αυτών συνεδριάσεων για την επιτροπή διερεύνησης του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και την Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών, με αποτέλεσμα να εγείρονται εύλογα ερωτήματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πάντα με τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το Συμβούλιο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, είχε ζητήσει από την επιτροπή διερεύνησης των Τεμπών την μη συμπερίληψη του κεφαλαίου με το οποίο γίνεται πιθανολόγηση για τα αίτια της πυρόσφαιρας χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση αυτών από ανώτατο επιστημονικό ίδρυμα, όμως η Επιτροπή αρνήθηκε και προχώρησε στη σύνταξη του πορίσματος.

Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στην Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών, με το Συμβούλιο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ να υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε εκ των υστέρων για τον ρόλο της στον «υπολογισμό της πυρόσφαιρας και τη συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Γάνδης». Μάλιστα, όπως σημειώνεται, η χρησιμοποίησή της ΕΔΑΠΟ σε αυτή τη διαδικασία, έγινε αντικανονικά.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο αναπληρωτής πρόεδρος, Χρήστος Παπαδημητρίου, έμαθε μετά την παρουσίαση του πορίσματος ότι οι προσομοιώσεις της ΕΔΑΠΟ με στόχο τον εντοπισμό του υλικού που ευθύνεται για την πυρόσφαιρα δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Οργανισμού παρά μόνο τα αποτελέσματα τους.

Ακόμη, στα πρακτικά αποκαλύπτεται, ότι η ΕΔΑΠΟ «παρά τη ρητή αίτηση του εφέτη ανακριτή στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ να παραδώσει τα στοιχεία αυτά και δύο σχετικές αιτήσεις του κου Παπαδημητρίου προς την ΕΔΑΠΟ αρνήθηκε να παραδώσει τα πολύτιμα αυτά στοιχεία. Για την άρνηση αυτή ενημερώθηκε επίσημα ο κος εφέτης ανακριτής».

Σημειώνεται ότι ο εφέτης ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών είχε ζητήσει αμέσως μετά τη δημοσίευση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στις 27 Φεβρουαρίου, όλο το υποστηρικτικό υλικό του πορίσματος. Εξαίρεση αποτέλεσε το υλικό που αφορά στις προσομοιώσεις της μεθόδου CFD (υπολογιστική ρευστοδυναμική), η οποία είχε επιλεχθεί από την τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ως η πλέον κατάλληλη για να εντοπίσει το είδος του εύφλεκτου υλικού. Ο Σωτήρης Μπακαΐμης έχει λάβει γνώση για τη γραπτή άρνηση της ΕΔΑΠΟ να παραδώσει στον ανακριτή μέσω του ΕΟΔΑΣΑΑΜ τις προσομοιώσεις, που τελικά απέκλειαν τα έλαια σιλικόνης από τα πιθανά αίτια της πυρόσφαιρας.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή δημοσιοποιήθηκε η επιστολή του πανεπιστήμιου της Πίζας, που ζητά να αφαιρεθεί κάθε αναφορά στο όνομά του από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ενώ και Πανεπιστήμιο της Γάνδης ξεκαθάρισε πως όσα του αποδίδονται ως συμπεράσματα για την πυρόσφαιρα στο δυστύχημα των Τεμπών δεν ισχύουν.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του την Κυριακή 6/4 και υπογράφει ο Χρήστος Παπαδημητρίου

Το συμβούλιο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ευχαριστεί την επιτροπή διερεύνησης του δυστυχήματος των Τεμπών για την εργασία της και το επιστημονικά τεκμηριωμένο πόρισμα που αποτελεί μια ακτινογραφία του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος και των παθογενών του. Δεδομένης και της επιστροφής δύο εκ των μελών της στα καθήκοντα τους στον ERA, είναι σαφές ότι η επιτροπή διερεύνησης περάτωσε τις εργασίες της και δεν υφίσταται πλέον ως τέτοια.

Ευχαριστεί επίσης και την τριμελή επιτροπή διερεύνησης τρόπων και φορέων πιστοποίησης των αρχικών εκτιμήσεων περί της πυρόσφαιρας μέσω της μεθόδου cfd για τις ενέργειες της και τις εισηγήσεις της και θεωρεί το έργο της περαιωμένο.

Δεδομένης της σημασίας του ζητήματος, το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα μετά από εισήγηση του προέδρου του Αντιπτέραρχου ε.α Γεωργίου Δριτσάκου, να αναλάβει το ίδιο όλες τις επόμενες αποφάσεις και επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επίσης εξουσιοδότησε ομόφωνα το μέλος του πολιτικό μηχανικό κο Πέτρο Ευγενικό και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Δρ Χρήστο Παπαδημητρίου, να καταθέσουν από κοινού ή μεμονωμένα σχετικές εισηγήσεις και τον πρόεδρο του σιδηροδρομικού τομέα να εκπροσωπεί το συμβούλιο σε όλες τις πράξεις και σχετικές ανακοινώσεις και επαφές.

Οι σχετικές συμβάσεις θα εγκρίνονται από το Συμβούλιο και θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εφόσον προκύψουν σημαντικά νέα στοιχεία το Συμβούλιο με νεότερη απόφαση του θα κρίνει τον τρόπο και τους φορείς που θα κληθούν να παράσχουν σχετικές γνωμοδοτήσεις.

Δρ Χρήστος Θ. Παπαδημητρίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης (1/4/2025)

«Ο αναπληρωτής πρόεδρος (σ.σ. Χρήστος Παπαδημητρίου) εισηγήθηκε να προχωρήσει οπωσδήποτε η ισχυροποίηση και επιβεβαίωση του ανοικτού σημείου του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφορικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας με κάθε δυνατό τρόπο ώστε η εξήγηση που θα δοθεί να είναι επιστημονικά ορθή και αν είναι δυνατόν μη αμφισβητήσιμη.

Ειδικότερα εισηγήθηκε: α)την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της πυρόσφαιρας που περιλαμβάνονται στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ σε συνέχεια των αναγραφόμενων στην παράγραφο 4.4.3.3 (Conclusion/Συμπέρασμα) από εξειδικευμένο ίδρυμα. Ανέφερε ότι θεωρεί ότι ο Δημόκριτος είναι ένα ίδρυμα που έχει αυτή τη δυνατότητα και αναμένεται μετά από σχετική αλληλογραφία η υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Πλέον όμως αυτού ο κος Παπαδημητρίου υπενθύμισε ότι με το πρακτικό της 26ης Φεβρουαρίου 2025 το συμβούλιο μετά από ομόφωνη απόφαση του είχε επιμόνως ζητήσει από την επιτροπή διερεύνησης των Τεμπών την μη συμπερίληψη του κεφαλαίου με το οποίο γίνεται πιθανολόγηση για τα αίτια της πυρόσφαιρας χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση αυτών από ανώτατο επιστημονικό ίδρυμα. Δυστυχώς η επιτροπή αρνήθηκε επιμόνως το αίτημα αυτό και αποφάσισε να προχωρήσει χωρίς να αναβάλει την σχετική πιθανολόγηση!

Επίσης (σ.σ. Το Συμβούλιο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ) ενημερώθηκε ότι θεωρεί πως η χρησιμοποίηση της ΕΔΑΠΟ από την επιτροπή διερεύνησης για τον υπολογισμό της πυρόσφαιρας και τη συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Γάνδης έγινε λανθασμένα και σε κάθε περίπτωση αντικανονικά καθόσον α) η ΕΔΑΠΟ εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων β) δεν έχει το απαιτούμενο κύρος Και γ) ουδέποτε το συμβούλιο ενημερώθηκε για τον ρόλο αυτό της ΕΔΑΠΟ παρά μόνον εκ των υστέρων! Επίσης ενημερώθηκε πως ο πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα έχει γραπτώς ζητήσει από τα μέλη της επιτροπής να προσκομίσουν γραπτές αποδείξεις περί του χρόνου ενημέρωσης για το ανωτέρω γεγονός πράγμα που δεν έγινε καθώς ρητή τέτοια ενημέρωση δεν έγινε ποτέ, σε πλήρη παραβίαση των κανόνων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Επίσης ενημερώθηκε ότι ο κος Παπαδημητρίου με έκπληξη του πληροφορήθηκε μετά την παρουσίαση του πορίσματος ότι οι εν λόγω προσομοιώσεις της ΕΔΑΠΟ δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ παρά μόνο τα αποτελέσματα τους! Δυστυχώς η επιτροπή δεν είχε καν την ευαισθησία να ζητήσει επίσημα τα αποτελέσματα αυτά.

Ακόμη ενημερώθηκε ότι η ΕΔΑΠΟ παρά τη ρητή αίτηση του εφέτη ανακριτή στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ να παραδώσει τα στοιχεία αυτά και δύο σχετικές αιτήσεις του κου Παπαδημητρίου προς την ΕΔΑΠΟ αρνήθηκε να παραδώσει τα πολύτιμα αυτά στοιχεία. Για την άρνηση αυτή ενημερώθηκε επίσημα ο κος εφέτης ανακριτής.

Κατά τον πρόεδρο του σιδηροδρομικού τομέα το συμβούλιο έχει το καθήκον να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν και με τον πιο πρόσφορο τρόπο στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης των Τεμπών αναφορικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας σε κορυφαία και εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ή συναφή ιδρύματα της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, και δη τον Δημόκριτο και άλλο τουλάχιστον άλλο ένα ίδρυμα που θα επιλέξει εκείνο με ερώτημα ποια είναι η αιτία της πυρόσφαιρας στα Τέμπη εφόσον δεν είναι (αν δεν είναι) τα έλαια σιλικόνης.

Τέλος ο πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα θεωρεί πως έχουν προκύψει νέα στοιχεία και δη εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που δεν είχαν περιέλθει σε γνώση του συμβουλίου καθώς και τα βίντεο που δείχνουν την 63503 και έχουν πλέον πιστοποιηθεί ως γνήσια ενώ θα πρέπει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ να προβεί σε συλλογή τυχόν νέων στοιχείων που θα ανακύψουν για τη σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28.2.2023.

Τέλος πρότεινε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ να συλλέξει από οποιονδήποτε θέσει στη διάθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ τα στοιχεία αυτά και να συναντηθεί με όποιον τυχόν εμπειρογνώμονα, δικηγόρο ή συγγενή θύματος των Τεμπών το ζητήσει.

Το συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με τις προτάσεις του Προέδρου του σιδηροδρομικού Τομέα».

Η επιστολή του πανεπιστημίου της Πίζας στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρόσφαιρα

Να τροποποιηθεί το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την τραγωδία των Τεμπών και συγκεκριμένα το κομμάτι που αφορά στα αίτια της πυρόσφαιρας, ζητεί το Πανεπιστήμιο της Πίζας, με επιστολή του, καλώντας τον οργανισμό να μην γίνεται αναφορά στο ίδρυμα επειδή δεν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία μεταξύ τους.

Η επιστολή του καθηγητή Gabriele Landucci συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών που έγινε την Παρασκευή.

Απρ 2025, 1:34 μμ, ο χρήστης «Gabriele Landucci <[email protected]>» έγραψε:

Good morning

the following text:

“47 External expertise was sought, in particular in relation to the possible causes and consequences of the fire that occurred immediately after the collision. This included: an expertise from RI.SE Research Institutes of Sweden, University of Ghent (BE), University of Pisa (IT), RST Labs (DE), and Professor of Chemical Engineering Mr. Konstandopoulos.”

is part of the section describing “Team of investigators and resources”. University of Pisa and related anonymous experts did not sign any agreement on that.

The document issued was not reviewed nor authorized by University of Pisa.

I need that the following actions are taken:

Modify the report, excluding University of Pisa from Section 2.4

Edit the remaining text, in order to cancel the two other occurrences of the report where explicit reference to University of Pisa is made (478, 488);

Exclude any further reference to University of Pisa involvement in this matter before and from now on

You cannot report any reference to University of Pisa without any signed agreement. My former communication is an informal and individual e-mail to Mr. Accou on January 9th 2025 in order for him to be aware about a scientific generic problem, in generic conditions, and totally out of the Tempi case or any possible case history.

Please let me know,

Regards,

Gabriele Landucci

Prof. Gabriele Landucci, PhD

Associate professor of chemical engineering

Department of Civil and Industrial Engineering, University of Pisa

Largo Lucio Lazzarino, 1, 56126, Pisa, Italy

Tel. +39-0502217907; e-mail: [email protected]

Μετάφραση της επιστολής

Καλημέρα

το ακόλουθο κείμενο:

«47 Αναζητήθηκε εξωτερική τεχνογνωσία, ιδίως σε σχέση με τα πιθανά αίτια και τις συνέπειες της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση. Αυτή περιλάμβανε: εμπειρογνωμοσύνη από το RI.SE Research Institutes of Sweden, το Πανεπιστήμιο της Γάνδης (Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο της Πίζας (Ιταλία), τα εργαστήρια RST Labs (Γερμανία), και τον Καθηγητή Χημικής Μηχανικής κ. Κωνσταντόπουλο.»

αποτελεί μέρος της ενότητας που περιγράφεται ως «Ομάδα ερευνητών και πόροι». Το Πανεπιστήμιο της Πίζας και οι συναφείς ανώνυμοι εμπειρογνώμονες δεν υπέγραψαν καμία συμφωνία για αυτό.

Το έγγραφο που εκδόθηκε δεν ελέγχθηκε ούτε εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο της Πίζας.

Χρειάζεται να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

Να τροποποιηθεί η έκθεση, αφαιρώντας κάθε αναφορά στο Πανεπιστήμιο της Πίζας από την Ενότητα 2.4 («Ομάδα ερευνητών και πόροι»).

Να επεξεργαστείτε το υπόλοιπο κείμενο, ώστε να αφαιρεθούν οι δύο επιπλέον αναφορές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (στις παραγράφους 478 και 488).

Να αποκλειστεί οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά σε συμμετοχή του Πανεπιστημίου της Πίζας στο συγκεκριμένο θέμα, τόσο εφεξής όσο και αναδρομικά.

Δεν επιτρέπεται καμία αναφορά στο Πανεπιστήμιο της Πίζας χωρίς την ύπαρξη υπογεγραμμένης συμφωνίας.

Η προηγούμενη επικοινωνία μου, μέσω ανεπίσημου και ατομικού e-mail προς τον κ. Accou στις 9 Ιανουαρίου 2025, είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και στόχο να τον ευαισθητοποιήσει για ένα επιστημονικό ζήτημα γενικής φύσεως, υπό γενικές συνθήκες, και δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την υπόθεση των Τεμπών ή με οποιοδήποτε άλλο ιστορικό περιστατικό”.

O Χρήστος Παπαδημητρίου, είχε ζητήσει να μη γίνεται πιθανολόγηση για τα αίτια της πυρόσφαιρας χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση από ανώτατο επιστημονικό ίδρυμα

«Ο αναπληρωτής πρόεδρος ενημέρωσε ότι το θέμα είναι εξόχως σοβαρό και εισηγήθηκε να προχωρήσει οπωσδήποτε μετά από αυτήν την εξέλιξη και την στην ουσία ακύρωση της επίκλησης του πανεπιστημίου της Πίζας από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, η άμεση επιβεβαίωση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις προσομοιώσεις του δυστυχήματος με χρήση κατάλληλων μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) στην προσπάθεια να αναζητηθούν τα αίτια της πυρόσφαιρας, του μοναδικού ανοικτού σημείου του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, με κάθε δυνατό τρόπο ώστε η αιτιολόγηση να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και – κατά το δυνατόν – μη αμφισβητήσιμη.

Πλέον όμως αυτού ο κος Παπαδημητρίου υπενθύμισε ότι με το πρακτικό της 26ης Φεβρουαρίου 2025 το συμβούλιο μετά από ομόφωνη απόφαση του είχε ζητήσει από την επιτροπή διερεύνησης των Τεμπών τη μη συμπερίληψη του κεφαλαίου με το οποίο γίνεται πιθανολόγηση για τα αίτια της πυρόσφαιρας χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση αυτών από ανώτατο επιστημονικό ίδρυμα. Η επιτροπή αρνήθηκε το αίτημα αυτό και αποφάσισε να προχωρήσει χωρίς να αναβάλει την σχετική απόφαση.

Ακόμη ενημερώθηκε ότι η ΕΔΑΠΟ παρά τη ρητή αίτηση του εφέτη ανακριτή στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ να παραδώσει τα στοιχεία αυτά και δύο σχετικές αιτήσεις του κου Παπαδημητρίου (από 27-3-25 και 28-3-2025 προς την ΕΔΑΠΟ αρνείται μέχρι σήμερα 4/4/2025 να παραδώσει τα πολύτιμα αυτά στοιχεία. Για την άρνηση αυτή ενημερώθηκε επίσημα ο κος εφέτης ανακριτής», τονίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου του Οργανισμού.

«Κατά τον πρόεδρο του σιδηροδρομικού τομέα το συμβούλιο έχει το καθήκον να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν και με τον πιο πρόσφορο τρόπο στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης των Τεμπών αναφορικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας σε κορυφαία και εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ή συναφή ιδρύματα της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, και δη τον Δημόκριτο και τουλάχιστον άλλο ένα ίδρυμα που θα επιλέξει εκείνο με ερώτημα ποια είναι η αιτία της πυρόσφαιρας στα Τέμπη εφόσον δεν είναι (αν δεν είναι) τα έλαια σιλικόνης.

Επί των ανωτέρω σημείων, ο κ. Πέτρος Ευγενικός, μέλος του Δ.Σ., ανέφερε ότι το ανωτέρω e-mail από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πίζας θα πρέπει να γίνει γνωστό στην Επιτροπή Διερεύνησης η οποία είχε έρθει σε επαφή με το πανεπιστήμιο και εφόσον επιβεβαιώνονται τα όσα επικαλείται ο συγκεκριμένος ακαδημαϊκός, θα πρέπει να προβεί σε ορθή επανάληψη του εγκεκριμένου πορίσματος, στα σημεία που απαιτείται.

Πέραν αυτού, ότι σε συνέχεια και των αποφάσεων του Δ.Σ. με το υπ’ αρ. 14/2025 Πρακτικό θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο οργανισμός σε ανάθεση σε τεκμηριωμένα ικανό να επιβεβαιώσει (ή όχι) τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων προσομοιώσεων που αναγράφονται στο οριστικό πόρισμα ερευνητικό ή πανεπιστημιακό ίδρυμα. Τέλος, δεδομένων των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει μετά την παρουσίαση του πορίσματος, ιδιαίτερα την επιβεβαίωση της γνησιότητας των video της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα οποία αποκλείουν την ύπαρξη εύφλεκτου φορτίου ποσότητας περίπου 2,5 τόνων στο πρώτο ανοιχτό βαγόνι μετά τη δεύτερη μηχανή, προτείνει να διερευνηθούν εκ νέου – και συμπληρωματικά με το πόρισμα που εκδόθηκε – τα πιθανά αίτια της δημιουργίας της πυρόσφαιρας από κατάλληλα εξειδικευμένο ίδρυμα.

Το συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με τις ανωτέρω προτάσεις», καταλήγει το πρακτικό της συνεδρίασης.

Το πανεπιστήμιο της Γάνδης δηλώνει ότι διαφωνεί με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρόσφαιρα

Διαψεύδει το Πανεπιστήμιο της Γάνδης τους ισχυρισμούς, σύμφωνα με τους οποίους το ίδρυμα «κατέληξε σε ακριβή συμπεράσματα για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη και συμπέρασμα στην ύπαρξη τουλάχιστον 3.5 τόνων παράνομου εύφλεκτου υγρού, που μεταφέρονταν στο πρώτο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας πάνω σε δεξαμενή διαστάσεων ενός επί δυόμισι μέτρων».

Όπως αναφέρουν τα Ellinika Hoaxes, επικοινώνησαν με τον Γεώργιο Μαραγκό, ερευνητή του Πανεπιστημίου της Γάνδης και καθ’ ύλην αρμόδιο ερευνητή στην υπόθεση των Τεμπών – που συνεργάστηκε με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ από κοινού με τον καθηγητή Bart Merci.

«Οι δύο ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γάνδης ουδέποτε κλήθηκαν να διερευνήσουν το δυστύχημα και ουδέποτε πραγματοποίησαν οποιαδήποτε προσομοίωση για λογαριασμό του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Το μοναδικό τους καθήκον περιορίστηκε στην προσφορά της επιστημονικής τους άποψης πάνω σε τρεις προκαταρτικές προσομοιώσεις, που τους απέστειλε ο κ. Λακαφώσης, για τις οποίες παρείχαν σχόλια προς τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι δεν εγκρίνουν και διαφωνούν τόσο με τα ευρήματα των προσομοιώσεων CFD που παρουσιάζονται στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ όσο και με τον τρόπο που συμπεριλήφθηκε το όνομα του πανεπιστημίου στο εν λόγω πόρισμα», αναφέρει το δημοσίευμα, παραθέτοντας τις δηλώσεις του κ. Μαραγκού που είναι κόλαφος.

«Δεν μας ζητήθηκε να διερευνήσουμε το δυστύχημα αυτό καθαυτό, αλλά μόνο να συνεισφέρουμε τις γνώσεις μας στο κομμάτι των προσομοιώσεων CFD. Δεν εκτελέσαμε οι ίδιοι προσομοιώσεις, αλλά μόνο αξιολογήσαμε τρεις προκαταρκτικές προσομοιώσεις (οι οποίες δεν γνωρίζουμε από ποιόν πραγματοποιήθηκαν)» τόνισε ο ερευνητής προσθέτοντας: «Σίγουρα δεν εγκρίνουμε ή υποστηρίζουμε τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται και σχετίζονται με τις προσομοιώσεις CFD στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ».

«H μελέτη CFD που παρουσιάζεται δεν είναι υψηλής ποιότητας – Τα σταγονίδια ελαίου σιλικόνης μπορούν να αναφλεγούν»

Όπως αναφέρουν τα Ellinika Hoaxes σε άλλο σημείο του δημοσιεύματος, ο κ. Μαραγκός είχε εκφράσει τη διαφωνία του με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Ερωτηθείς για την άποψή του, επεσήμανε τα εξής:

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολόγηση για την ποσότητα ή τον τύπο του καυσίμου που αναφέρεται στην έκθεση. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να επιτύχει συγκρίσιμο μέγεθος πύρινης σφαίρας (fireball) με εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τα δεδομένα που δίνεις στα μοντέλα. Το ίδιο μέγεθος πύρινης σφαίρας μπορεί να επιτευχθεί με σημαντικά μικρότερη ποσότητα καυσίμου από ό,τι αναφέρεται στην έκθεση, ανάλογα με τα δεδομένα που δίνεις στο μοντέλο. Τα σταγονίδια ελαίου σιλικόνης μπορούν να αναφλεγούν εφόσον υπάρχει επαρκώς υψηλή πηγή θερμότητας, μου έκανε εντύπωση που το αντίθετο αναφέρεται στην έκθεση, κλπ. Η εκπόνηση μιας υψηλής ποιότητας μελέτης CFD για αυτό το σενάριο θα απαιτούσε αρκετούς μήνες εργασίας από εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα του CFD και πολλών άλλων πεδίων. Είναι προφανές από τις περιορισμένες πληροφορίες και την ανάλυση που παρέχονται στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ότι η μελέτη CFD που παρουσιάζεται δεν είναι υψηλής ποιότητας.

Κατά την άποψή μας, το όνομα του Πανεπιστημίου της Γάνδης έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με κάπως παραπλανητικό τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι εγκρίνουμε όσα περιλαμβάνονται σε αυτήν, κάτι που στην πραγματικότητα δεν ισχύει».