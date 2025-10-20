Ταχιάος: Θα κλείσει και τον Φεβρουάριο το Μετρό Θεσσαλονίκης

Και δεύτερη φορά θα κλείσει το Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μετά την αναστολή της λειτουργίας του από τις 10 Νοεμβρίου και για έναν μήνα λόγω των απαραίτητων δοκιμών, ενόψει της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η δεύτερη φορά που θα σταματήσει προσωρινά να λειτουργεί η κεντρική γραμμή, για τον ίδιο λόγο, θα είναι τον Φεβρουάριο και πάλι, όπως εκτιμάται, για έναν μήνα.

Ο υφυπουργός προανήγγειλε και αλλαγές στα εισιτήρια όπως η κατάργηση της δυνατότητας χρήσης για 70 λεπτά που ισχύει σήμερα. Στον αρχικό σχεδιασμό του εισιτηρίου, η βασική σκέψη ήταν να μπορεί να συνδυάσει ο επιβάτης λεωφορείο και Μετρό. «Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος», είπε.