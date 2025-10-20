Γεραπετρίτης από το Συμβούλιο ΥΠΕΞ στο Λουξεμβούργο: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της Γάζας

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί συζητούν μεταξύ άλλων τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία παρουσία του Ουκρανού ομολόγου τους, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και τις σχέσεις της ΕΕ με τον Ινδο-Ειρηνικό. Παράλληλα, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα ακολουθήσει η Υπουργική Συνάντηση για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα.

Στο Συμβούλιο την Ελλάδα εκπροσωπεί ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε:

«Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με μια ατζέντα η οποία βρίσκεται στην αιχμή των γεωπολιτικών εξελίξεων, εν μέσω της ειρηνευτικής διαδικασίας η οποία ήδη έχει εκκινήσει στη Γάζα, και εν μέσω των εξελίξεων όσον αφορά στο Ουκρανικό. Στη Γάζα, η προσοχή όλων μας είναι στραμμένη στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης έτσι ώστε να κυλήσει ομαλά η διαδικασία για μια βιώσιμη ειρήνη και να περάσουμε στη δεύτερη φάση.

Θα ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την παρουσία της Ελλάδας στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου και τα όσα εκεί διημείφθησαν, καθώς επίσης και για την επίσκεψη λίγες ώρες μετά το στο Σαρμ Ελ Σέιχ, της Παλαιστίνιας Υπουργού, σχετικά με το μέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει τόσο στο κομμάτι της ανασυγκρότησης της Γάζας, όσο και στο κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι συστηματικά, έτσι ώστε να έχουμε μια βιώσιμη ειρήνη.

Όσον αφορά στην Ουκρανία, η Ελλάδα είναι παρούσα, είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, επιθυμούμε κάθε ειρηνευτική διαδικασία η οποία θα δώσει τέλος σε αυτόν τον πολυετή και αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη και για τον λόγο αυτό είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στο ανθρωπιστικό κομμάτι και σε αυτό της ανασυγκρότησης. Όμως είναι η εποχή των συνδέσεων, είναι η εποχή της συνδεσιμότητας, είναι η εποχή να κοιτάξουμε μεγαλύτερες περιφερειακές συνεργασίες.

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει αυτό το κομμάτι της και για τον λόγο αυτό έχουμε στην ατζέντα τη συνεργασία με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, με τη Μαύρη θάλασσα, με την κεντρική Ασία, έτσι ώστε η Ευρώπη να αυξήσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα και να μπορέσει να εντάξει περισσότερους εταίρους. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων θα έχω την ευκαιρία να συναντηθώ με όλους τους υπουργούς εξωτερικών που είναι εκτός των κρατών μελών της ΕΕ, τον ΥΠΕΞ της Αρμενίας, της Μολδαβίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας, είναι η εποχή των συνθέσεων, να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν».

