Σύνταγμα: Καρέ καρέ η στιγμή που οπαδοί της Μακάμπι ξυλοκοπούν αλλοδαπό που τους πέταξε μπουκάλι – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο ντοκουμέντο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από την στιγμή των επεισοδίων που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης με οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Σύνταγμα, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για το Conference League.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξυλοκόπησαν τον 23χρονο Ιρακινό, ύστερα από φραστικό επεισόδιο που είχαν, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να πέταξε ένα μπουκάλι προς τους φίλους της Μακάμπι.

Ο άνδρας έχει διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μία προσαγωγή.

🇮🇱🇬🇷ISRAEL vs GREECE – RIOT BREAKS OUT BEFORE GAME

Violence breaks out before the Maccabi Tel Aviv vs. Olympiakos game in Greece as fans clash, sparked by a local man shouting “Pak Israel.”

Source: Yediot News pic.twitter.com/Qa3pMPj5nL

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 7, 2024