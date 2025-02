Συνολάκης για σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες: Kαθαρά ηφαιστειακοί οι χθεσινοί σεισμοί – Μάγμα ανεβαίνει προς την επιφάνεια

Ο ακαδημαϊκός Κώστας Συνολάκης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι χθες το βράδυ καταγράφηκαν «σεισμοί διαφορετικού τύπου», οι οποίοι «υποδεικνύουν» την άνοδο ηφαιστειακού μάγματος. Παρά το γεγονός ότι οι δονήσεις σταμάτησαν έπειτα από μιάμιση ώρα, ήταν ξεκάθαρο ότι πρόκειται για «ηφαιστειακούς σεισμούς».

«Συνέβη ένα ηφαιστειακό σμήνος το οποίο όπως λένε οι σεισμολόγοι είχε πάρα πάρα πολύ θόρυβο», σημείωσε ο καθηγητής, ο οποίος ανέφερε ότι πλέον οι επιστήμονες εξετάζουν και άλλες παραμέτρους.

«Είναι η στιγμή να γίνει μια ευρύτερη σύσκεψη και με ξένους ειδικούς που έχουν εμπειρίες» τόνισε.

Όπως είπε, «δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην εμπειρία του 2011. Πρέπει να συγκρίνουμε το φαινόμενο με δεκάδες άλλες περιπτώσεις για να κατανοήσουμε πού οδηγούμαστε».

Μιλώντας για τη σεισμική δραστηριότητα δήλωσε ότι φαίνεται μια μείωση, γεγονός που δείχνει βελτίωση της κατάστασης. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι πάμε καλύτερα μόνο βάσει του αριθμού των σεισμών. Αν αλλάζει τόσο γρήγορα η φύση τους και γίνονται ξεκάθαρα ηφαιστειακοί, τότε το φαινόμενο πρέπει να επανεξεταστεί», επισήμανε.

Ερωτηθείς για το πώς εκτιμά ότι θα εξελιχθεί το φαινόμενο δήλωσε ότι υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές: «Μπορεί η άνοδος του μάγματος να προκαλέσει τον σχηματισμό ενός μικρού ηφαιστειακού κώνου ή να οδηγήσει σε έναν μεγαλύτερο σεισμό».

Ο κ. Συνολάκης επανέλαβε ότι από την αρχή είχε εκφράσει την εκτίμηση πως οι σεισμοί μπορεί να μην είναι τεκτονικοί, αλλά να συνδέονται με την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

«Είμαστε δίπλα σε ένα ηφαίστειο που βρίσκεται σε φάση έξαρσης. Οι μετατοπίσεις και οι σεισμοί δείχνουν ότι μάγμα ανεβαίνει προς την επιφάνεια, προκαλώντας τη θραύση των ρηγμάτων», εξήγησε.

Σε ερώτηση για το αν το φαινόμενο θα μπορούσε να σβήσει, απάντησε: «Προφανώς μπορεί. Το έχουμε ξαναδεί. Ωστόσο, πρέπει να αξιολογήσουμε και άλλες παραμέτρους, όπως οι παραμορφώσεις του εδάφους, οι μετρήσεις του βυθού και τα ηφαιστειακά αέρια».

Όσο για το αν η δραστηριότητα θα συνεχιστεί μέχρι το Πάσχα, ο κ. Συνολάκης απάντησε: «Μόνο ο Εγκέλαδος το γνωρίζει. Εάν η σεισμικότητα συνεχίσει να μειώνεται και την επόμενη εβδομάδα, θα μπορούμε να εξάγουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα».

Αυξημένη σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται στην περιοχή της Σαντορίνης, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα και από τους τοπικούς σεισμογράφους, αναφέρει σε ανάρτησή του το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο.

Αν και δεν παρατηρούνται προς το παρόν ορατές αλλαγές, ορισμένοι κάτοικοι αναφέρουν ασυνήθιστους θορύβους από το υπέδαφος, τονίζει επίσης. Οι ειδικοί εικάζουν ότι θα μπορούσε να είναι η κίνηση μάγματος στο υπέδαφος, αλλά το φαινόμενο εξακολουθεί να μελετάται.

«Τα τελευταία 40 λεπτά παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο στους σταθμούς της περιοχής. Οι σταθμοί THERA (Σαντορίνη) και APE (Απείραθος) παρουσιάζουν μια σταθερή αύξηση του σεισμικού πλάτους, το οποίο είναι πλέον συνεχές», αναφέρει ο Γεωφυσικός και Σεισμολόγος, Luis Donoso.

It is confirmed. There is a more or less continuous tremor in the area of #Santorini. It seems that nothing can be seen (but it is night time) but that some noise can be heard. We do not know for sure what is going on https://t.co/ucIfgqPTU4

— EMSC (@LastQuake) February 14, 2025