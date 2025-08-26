Συνελήφθη 54χρονος οδηγός ταξί – Χρέωσε 110 ευρώ τη διαδρομή αεροδρόμιο-Πειραιάς

Στη σύλληψη ενός 54χρονου οδηγού ταξί για είσπραξη κομίστρου άνω του διπλασίου τού προβλεπόμενου, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός, το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου 2025, μετέφερε επιβάτιδα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά, χρεώνοντάς της 110 ευρώ, ποσό που υπερέβαινε κατά πολύ τη νόμιμη ταρίφα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 54χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα, καθώς αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.