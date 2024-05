Συνέδριο «Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα» – Μενδώνη: Δεν είναι συντηρητικό το να επιθυμεί κανείς να έχει μια οικογένεια

«Η συμβολή της Παιδείας και του Πολιτισμού στο Δημογραφικό πρόβλημα» ήταν ο τίτλος της έκτης ενότητας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα», που διοργανώθηκε, για 3η συνεχόμενη χρονιά, από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Της Δήμητρας Πανανού

Στη συζήτηση, που συντόνισε η Co-founder της Dome Consulting Firm & Communication Expert, Μαριάννα Πυργιώτη, συμμετείχε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Παίρνοντας τον λόγο η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι «ο πολιτισμός πρέπει να είναι μια οριζόντια πολιτική» προσθέτοντας παράλληλα ότι «το δημογραφικό διατρέχει όλες τις πλευρές της πολιτικής που είναι συνυφασμένη με την κουλτούρα της κοινωνίας.

«Επιβεβαιώνεται αυτό που τονίζουν πλέον όλοι ότι η ατομικότητα παίζει έναν κομβικό ρόλο στη δημιουργία της οικογένειας. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να είναι το άτομο καλά. Αυτό φαίνεται να απομακρύνει το άτομο από το να αποκτήσει οικογένεια. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Πρέπει να μιλήσουμε πλέον για το «εμείς» και όχι το «εγώ». Δεν είναι συντηρητικό το να επιθυμεί κανείς να έχει μια οικογένεια. Και εδώ ο πολιτισμός μπορεί να βοηθήσει ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής», τόνισε η κυρία Μενδώνη σχολιάζοντας ότι ήδη πολλές επιστημονικές έρευνες αποτυπώνουν σιγά σιγά μια μεταστροφή στα πιο παραδοσιακά πρότυπα και αυτό δημιουργεί μια αισιοδοξία.

Μιλώντας για τις δράσεις του υπουργείου Πολιτισμού, η υπουργός αναφέρθηκε στην χάρτα πολιτιστικής ανάπτυξης και ευημερίας. «Το ΥΠΠΟ σε συνεργασία με την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται να βοηθήσει πάνω σε πολιτικές και μεταρρυθμίσεις σε κάθε περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δυτική Μακεδονία όπου ιδρύσαμε σχολή για την επεξεργασία της πέτρας. Η σχολή εκπαιδεύει τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους για να συνεχίσουν να δουλεύουν το παραδοσιακό υλικό. Επίσης, ανάλογη περίπτωση είναι και αυτή της Σχολής Μαρμαροτεχνίας στην Τήνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι άνθρωποι να μη φεύγουν και να μπορέσουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια», τόνισε. Ενώ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους αναπτυξιακούς τουριστικούς πόλους που πρέπει και μπορούν να δημιουργηθούν με γνώμονα τον πολιτισμό και οι οποίοι προσφέρουν θέσεις εργασίας διάσπαρτες ανά την Ελλάδα.

«Η ενημέρωση είναι απαραίτητη. Είμαστε σε μια εποχή που παίζει ρόλο η αλλαγή παραδείγματος και στον πολιτισμό. Γι’ αυτό ακριβώς εργαζόμαστε. Αυτές οι αλλαγές παίρνουν χρόνο αλλά είμαστε σε μια φάση που τα πράγματα εξελίσσονται προς την καλύτερη κατεύθυνση. Για να κάνεις οικογένεια χρειάζεσαι οικονομική σταθερότητα. Εδώ ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και κυρίως της περιφέρειας. Διότι δημιουργεί εστίες που «τραβούν» ανθρώπους. Ο πολιτισμός έχει που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο να ενισχύσει το αίσθημα του συν- ανήκειν και να μετριάσει τις εκφράσεις της ατομικότητας. Επενδύοντας στον πολιτισμό, δημιουργούμε μια καλύτερη κοινωνία», κατέληξε η Λίνα Μενδώνη.

