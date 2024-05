Πολεμικό Συμβούλιο Ισραήλ: «Πράσινο φως» για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο πολέμου έδωσε το πράσινο φως για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στην Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε σήμερα βομβαρδισμούς στο βόρειο και το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Η απόφαση για τη συνέχιση των συνομιλιών αυτών έρχεται μετά τη μετάδοση ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινές νεοσύλλεκτες που απαγάγονται από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά την άνευ προηγουμένου επίθεσή τους στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο.

Οι οικογένειες των πέντε νεοσύλλεκτων που κρατούνται όμηροι στην Γάζα έδωσαν χθες, Τετάρτη, την άδεια για τη μετάδοση του βίντεο.

Σε αυτό το απόσπασμα από βίντεο που τράβηξαν μαχητές της Χαμάς, σύμφωνα με τις οικογένειες, φαίνονται οι νεαρές γυναίκες, κάποιες με αίμα στο πρόσωπο, να κάθονται κάτω με τις πιτζάμες τους και τα χέρια τους δεμένα στην πλάτη.

“Οι εικόνες αποκαλύπτουν τη βίαιη, ταπεινωτική και τραυματική μεταχείριση που υπέστησαν τα κορίτσια αυτά την ημέρα της απαγωγής τους”, υπογράμμισε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων σε ανακοίνωσή του.

Οι εικόνες αυτές “θα ενισχύσουν την αποφασιστικότητά μου να πολεμήσω με όλες μου τις δυνάμεις ως την εξάλειψη της Χαμάς, για να εγγυηθώ ότι αυτό που είδαμε απόψε δεν θα συμβεί ποτέ ξανά”, αντέδρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Telegram, προτού συνεδριάσει αργά χθες το βράδυ το υπουργικό του συμβούλιο πολέμου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρωθυπουργός “έδωσε εντολή στην ομάδα των διαπραγματευτών να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εξασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων”, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ισραηλινής κυβέρνησης.

Στις αρχές Μαΐου, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, δεν κατάφεραν να επιτευχθεί συμφωνία για ανακωχή στη Γάζα, που θα συνδεόταν με την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Από τους 252 που απήχθησαν τότε όμηροι στη Γάζα, οι 124 εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων οι 37 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα για την επίθεση, ο Νετανιάχου ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς και ο στρατός του εξαπέλυσε επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η Χαμάς, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, ανέβηκε στην εξουσία το 2007.

Τουλάχιστον 35.709 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στην επίθεση αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και πυρά πυροβολικού ακούγονταν τη νύχτα στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της, και στην Τζαμπάλια, στο βόρειο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, γιατρούς και αυτόπτες μάρτυρες, που ανέφεραν επίσης σφοδρούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας.

Η Πολιτική Προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας από δύο ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σήμερα τα ξημερώματα.

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα εναντίον του σπιτιού τους, ενώ άλλοι δέκα έχασαν τη ζωή τους από το δεύτερο πλήγμα που είχε στόχο τέμενος και ένα σχολείο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Στην Τζαμπάλια, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι “στοχοθέτησε πολλούς τρομοκράτες της Χαμάς σε πλήγματα σε στρατιωτικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση όπλων”.

Στην Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, παιδιά εξέταζαν σήμερα το πρωί τα ερείπια σπιτιού που καταστράφηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

“Όταν είδα τις φλόγες, βρισκόμουν στο σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο, και είπα ‘οι κακόμοιροι χτυπήθηκαν από τον πύραυλο’, χωρίς να ξέρω ότι στην πραγματικότητα ήταν ο σύζυγός μου, η πρώτη του γυναίκα και τα παιδιά τους”, διηγήθηκε η Φάτιμα Χάθατ.

Israel’s war cabinet ordered negotiators to renew hostage talks following a video released of Hamas abducting female hostages on #October7@NeriZilber discusses the biggest challenges that still remain in securing a deal to bring home the 128 still held in #Gaza pic.twitter.com/Z7RyepOc70

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) May 23, 2024