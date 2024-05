Χαμός στο Twitter για τον Σούνακ που ανακοίνωσε εκλογές υπό καταρρακτώδη βροχή – «Μπορώ να δανειστώ το αδιάβροχό σας;»

Κι εκεί που όλοι πιθανολογούσαν ότι οι εκλογές δεν θα διεξαχθούν πριν από το φθινόπωρο, ο Ρίσι Σούνακ καλεί τους Βρετανούς στις κάλπες σε έξι εβδομάδες. Το Εργατικό Κόμμα μπαίνει στην σύντομη προεκλογική εκστρατεία ως φαβορί για να επιστρέψει στην εξουσία έπειτα από μία 14ετία συνεχούς διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου από τους Τόρις.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σκοπεύει «να πολεμήσει για κάθε μία ψήφο», όπως δήλωσε χθες. Άλλωστε, δεν έχει και άλλη επιλογή αφού το Συντηρητικό Κόμμα υπολείπεται 20 ποσοστιαίων μονάδων του Εργατικού Κόμματος του Κιθ Στάρμερ τους τελευταίους μήνες σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

Οι περισσότερες βρετανικές εφημερίδες εστιάζουν στο στοίχημα που αντιπροσωπεύει αυτή η θερινή εκλογική αναμέτρηση για τον 44χρονο πρωθυπουργό, που ξεκινά σήμερα περιοδεία στις τέσσερις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, ο Ρίσι Σούνακ επανέλαβε τις λέξεις κλειδιά της προεκλογικής του εκστρατείας: «τολμηρά μέτρα» για την ασφάλεια των Βρετανών, «ξεκάθαρο σχέδιο» που αρχίζει να αποφέρει καρπούς, απέναντι σε ένα Εργατικό Κόμμα που αποτελεί συνώνυμο της «εκκίνησης από το σημείο μηδέν» και θα προσφέρει «αμνηστία» στην παράνομη μετανάστευση.

Ωστόσο παραδέχθηκε ότι οι πτήσεις για την απέλαση των μεταναστών στην Ρουάντα, το «εμβληματικό» μέτρο της μεταναστευτικής του πολιτικής, δεν θα απογειωθούν τελικά παρά μετά τις εκλογές, αν επανεκλεγεί.

Ο Κιρ Στάρμερ από την πλευρά του θα κατευθυνθεί προς τα προπύργια των Τόρις στην νοτιοανατολική Αγγλία.

Ατύπως, η προεκλογική εκστρατεία έχει ξεκινήσει

Η πορεία προς τις εκλογές θα είναι δύσκολη δοκιμασία για τον Ρίσι Σούνακ που από την είσοδό του στην Ντάουνινγκ Στριτ τον Οκτώβριο 2022 δεν κατόρθωσε να ανατρέψει την κατρακύλα των Τόρις, μετά τα σκάνδαλα της περιόδου του Μπόρις Τζόνσον και την μίνι χρηματοπιστωτική κρίση που ήταν το βασικό επίτευγμα της 49ήμερης πρωθυπουργίας της Λιζ Τρας.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο Εργατικό Κόμμα το 49% της πρόθεσης ψήφου, έναντι κάτω του 25% για το Συντηρητικό Κόμμα, γεγονός που φαίνεται ότι ανοίγει διάπλατα τον δρόμο της πρωθυπουργίας για τον 61χρονο Κιρ Στάρμερ, πρώην δικηγόρο και διευθυντή της εισαγγελίας, που προχώρησε στην ανάταξη του κόμματός του μετά τη ιστορική ήττα του 2019 με τον αναπροσανατολισμό του προς την κεντροαριστερά.

Τυπικά, η επίσημη προεκλογική εκστρατεία στις 650 εκλογικές περιφέρεις των μελών της Βουλής των Κοινοτήτων δεν θα ξεκινήσει παρά μετά την διάλυση της Βουλής στις 30 Μαΐου. Στην πραγματικότητα, τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται εδώ και μήνες.

Οπως το θέλει το έθιμο, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική οικογένεια ανέβαλαν τις επίσημες υποχρεώσεις τους «για να μην εκτρέπεται η προσοχή από την προεκλογική εκστρατεία», ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ.

Τέλος στο χάος

Ο Ρίσι Σούνακ προκήρυξε τις εκλογές για τις 4 Ιουλίου σε μία προσπάθεια να περιορίσει τις απώλειες και τελώντας υπό ισχυρές πιέσεις που δημιουργούσε η καταβαράθρωση των Τόρις στις δημοσκοπήσεις και η εσωκομματική ένταση που αυτή δημιουργούσε στο κυβερνών κόμμα.

Μία αλυσίδα θετικών οικονομικών ειδήσεων -επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη και φρενάρισμα του πληθωρισμού – έπεισε τελικά τον Ρίσι Σούνακ να πάρει την απόφαση.

«Είναι η απόδειξη ότι το σχέδιο και οι προτεραιότητες που έχω καθορίσει λειτουργούν», δήλωσε ο Σούνακ κατηγορώντας τον αντίπαλό του για έλλειψη αξιοπιστίας την ώρα που «ο κόσμος είναι πιο επικίνδυνος από ό,τι ήταν από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου».

Έπειτα από 14 χρόνια που σημαδεύτηκαν από το δημοψήφισμα για το Brexit, την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέντε πρωθυπουργούς, φαίνεται ότι οι Βρετανοί θέλουν να γυρίσουν σελίδα, εξαντλημένοι από την μείωση της αγοραστικής δύναμης, την παρακμή των δημοσίων υπηρεσιών – ειδικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας που πνέει τα λοίσθια -την άνοδο των επιτοκίων και την κρίση της στέγης, την ώρα που η διχόνοια και οι εσωκομματικοί καυγάδες στον στρατόπεδο των Τόρις έχουν έρθει στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov που δημοσιεύθηκε χθες, το Εργατικό Κόμμα θεωρείται ικανότερο από τους Τόρις για να διαχειρισθεί, εκτός της Αμυνας, όλα τα θέματα, την φορολογία, την μετανάστευση και την ασφάλεια, που θεωρούνται τομείς των Συντηρητικών.

«Η ώρα της αλλαγής έφθασε!», είπε ο Κιρ Στάρμερ μετά την προκήρυξη των εκλογών. «Μπορούμε να αρχίσουμε την ανοικοδόμηση του Ηνωμένου Βασιλείου και την αλλαγή της χώρας μας».

Χαμός στο Twitter από χρήστες που τρολάρουν τον πρωθυπουργό και την ανακοίνωση των εκλογών υπό βροχή

