Συνέδριο «Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα»: Δημόσιες Πολιτικές και ο ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα

Για τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με νέες δράσεις για το Δημογραφικό πρόβλημα έκαναν λόγο στη συζήτηση, με θέμα “Δημόσιες Πολιτικές και ο ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα”, που είχαν οι Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και συντόνισε ο εκδότης και διευθυντής της RealNews, Νίκος Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του Συνεδρίου για το Δημογραφικό που διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting με τίτλο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα».

Της Αργυρώς Μαυρούλη και Θάνου Μωριάτη

Η κυρία Ζαχαράκη, επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντική η ποσόστωση στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών αλλά και η εξίσωση μισθών ανδρών και γυναικών. Τόνισε τη σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για την πλήρη στήριξή της στα θέματα γονιμότητας, αλλά και επεσήμανε τη σημασία που δίνει το υπουργείο στην ενεργό και υγιή γήρανση. Έκανε λόγο για ένα νέο πρόγραμμα που εξετάζει το υπουργείο που θα αφορά “Φροντιστές στο Σπίτι” σε συνδυασμό με το υπάρχον πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, σημειώνοντας πώς έχει καταγραφεί πανευρωπαϊκά ότι 7,7 εκατομμύρια γυναίκες δεν εργάζονται καθώς καλούνται να φροντίσουν κάποιον.

Ο κ. Καραβίας, παρουσίασε τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες στις οποίες προχωρά η Eurobank. Όπως ανέφερε, θα προσφερθεί ένα νέο στεγαστικό προϊόν για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, για τα ανατολικά σύνορα από τον Έβρο μέχρι το Καστελλόριζο. Όπως σημείωσε θα παρέχεται σταθερό επιτόκιο ύψους 1% για δάνεια που αφορούν στις περιπτώσεις αυτές. Παράλληλα, όπως είπε, ετοιμάζεται νέο εφάπαξ επίδομα για τους εργαζόμενους της Eurobank, στους οποίους θα δίνεται ένα πολύ σημαντικό ποσό για την απόκτηση τρίτου ή τέταρτου παιδιού. Επεσήμανε ότι πρέπει πολιτεία και ιδιωτικός τομέας να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού.

