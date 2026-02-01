Συναγερμός για την εξαφάνιση 24χρονου στη Θεσσαλονίκη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συναγερμός για την εξαφάνιση 24χρονου στη Θεσσαλονίκη

Ένας 24χρονος εξαφανίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30/1 από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.

Ο Γιούρι Μικολάεβιτς Ομελτσένκο, 24 ετών έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρη φόρμα και σκούρου χρώματος αθλητικά παπούτσια.

Τελευταία φορά εθεάθη στην περιοχή Δροσιά στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του άνδρα το Σάββατο (31/1) και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του κοινωνικού του περιβάλλοντος, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Δημόσιο: Εξτρά αυξήσεις αποδοχών – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από 1η Απριλίου

Τι δεν “βλέπει” το ραντάρ της Εφορίας – 21 παροχές και εισοδήματα χωρίς φόρο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
03:38 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Φωτιά σε μονοκατοικία στην Καβάλα – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε μονοκατοικία στην περιοχή του Άγιου Τρύφωνα στην Καβάλα...
02:58 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Οικουμενικός Πατριάρχης προς τους Άρχοντες του Πατριαρχείου: “Έχοντες εσάς ως υποστηρικτάς, δε φοβάμαι τίποτε” – Ομιλία στη Θεσσαλονίκη του κ.κ. Βαρθολομαίου και του Ε. Βενιζέλου

“Εγώ, προσωπικώς, έχοντας εσάς ως υποστηρικτάς, δεν έχω να φοβηθώ τίποτε” ανέφερε ...
00:26 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

ΓΣΕΕ: Οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για εργασία σε συνθήκες κακοκαιρίας

Mε αφορμή το νέο κύμα κακοκαιρίας και με το προηγούμενο να έχει περάσει πριν λίγες ημέρες, ανα...
23:48 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Βόλος: Εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ και πετούσαν από τα ράφια τα προϊόντα «Βιολάντα»

Εισβολή πραγματοποιήθηκε σήμερα  σε σούπερ μάρκετ του Βόλου όπου αντιεξουσιαστές και μέλη συλλ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα