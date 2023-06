Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece: Ο κορυφαίος θεσμός για τη νεανική επιχειρηματικότητα επιστρέφει, για 14η χρονιά!

Ο κορυφαίος θεσμός για τη νεανική επιχειρηματικότητα επιστρέφει, για 14η χρονιά! Νέο όριο ηλικίας τα 35 έτη! Συνολική αξία επάθλων €100.000, για 3 νικητές. Ο πρώτος νικητής θα λάβει €50.000, ο δεύτερος €30.000 και ο τρίτος €20.000

Ο κορυφαίος θεσμός των Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece, που διοργανώνει για 14 η χρονιά ο Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – https://easygroup.com.gr/, που συμπεριλαμβάνει και τις easyJet.com, easyHotel.com, easyCar.com, easyBoat.com and easyFerry.com κ.α.) και του Stelios Philanthropic Foundation https://steliosfoundation.gr/, επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά, για να επιβραβεύσει τις πιο αξιόλογες προσπάθειες στον χώρο της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Φέτος, ο θεσμός προσφέρει έπαθλα συνολικής αξίας €100.000 σε 3 νικητές που θα διακριθούν για τις ιδέες τους, και συγκεκριμένα: €30.000 στον πρώτο νικητή, €30.000 στον δεύτερο και €20.000 στον τρίτο.

Τα 14 α Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece απευθύνονται αποκλειστικά σε νέες και νέους επιχειρηματίες μέχρι 35 ετών (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1988 ή μετέπειτα). Αξίζει να σημειωθεί ότι το όριο ηλικίας έχει μειωθεί από τα 40 στα 35 χρόνια για να δοθούν περισσότερες δυνατότητες στους νεότερους να κερδίσουν. Οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν ιδρύσει ελληνική εταιρεία και ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον €20.000 το χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 3 άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους.

Από το 2008, και με μια μικρή παύση το 2020 και το 2021, ο σημαντικός για την ελληνική επιχειρηματικότητα θεσμός ενισχύει ουσιαστικά την εθνική οικονομία της Ελλάδας. Με τη φετινή διοργάνωση, τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece θα έχουν ενισχύσει τις νέες επιχειρήσεις της χώρας με το συνολικό ποσό των €1.130.000.

Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά online, μέσα από τη σελίδα του Stelios Philanthropic Foundation: https://steliosfoundation.gr/vraveia-

epicheirimatikotitas/ . Οι υποψήφιοι καλούνται να «κατεβάσουν» από εκεί τη σχετική φόρμα συμμετοχής, να τη συμπληρώσουν και να τη στείλουν σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , αναφέροντας “STELIOS AWARDS FOR YOUNG ENTREPRENEURS” στο θέμα του e-mail. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023.

Νικητές και υποψήφιοι προηγούμενων ετών είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να υποβάλουν εκ νέου συμμετοχή, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια. Οι νικητές θα ανακοινωθούν από το ίδιο τον κ. Χατζηιωάννου στην Τελετή Απονομής των Βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2023.

Στο πλαίσιο του θεσμού, έχουν μέχρι σήμερα βραβευθεί συνολικά 46 επιχειρήσεις. Το 2023, το πρώτο βραβείο κέρδισε ο Μάριος Κωνσταντινίδης ιδιοκτήτης του Paketto (https://www.pakketo.com), μία εταιρεία με είδη σπιτιού.

Τo 2019, το πρώτο βραβείο κέρδισε η HEMPOILSHOP (https://hempoilshop.gr/ ), εταιρεία που εμπορεύεται προϊόντα κλωστικής και βιομηχανικής κάνναβης, η οποία επιλέχθηκε από τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου ώστε να δημιουργήσει, μαζί με την easyGroup, την online πλατφόρμα https://easyhemp.gr/.

Επίσης, το 2018 μεγάλος νικητής αναδείχθηκε το Ferryhopper ( https://www.ferryhopper.com/), η πρωτοποριακή πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που μέσα από διάφορες λειτουργίες μετατρέπει τη διαδικασία online κράτησης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου σε μια απλή και ευχάριστη εμπειρία. Το Ferryhopper επιλέχθηκε επίσης από τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου και εντάχθηκε στο δυναμικό της easyGroup, δημιουργώντας τη νέα πλατφόρμα http://www.easyferry.com.

Τις προηγούμενες χρονιές, νικήτριες ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες: insert websites ____ Melira Greek Honey https://www.melira.com.gr/ (2017), Sun of a Beach https://sunofabeach.com (2016), Sede https://sede.gr/ (2015), Ancient Greek Sandals https://www.ancient-greek-sandals.com (2014), Nanobionic https://nanobionic.com/ (2013), People for Business https://pfb-group.com/ (2012), Fereikos Helix www.fereikos.com (2011), Fasmetrics www.fasmetrics.com (2010), Zoo.gr www.zoo.gr (2009) και Simply Burgers www.simplyburgers.gr (2008).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece και τα κριτήρια συμμετοχής, επισκεφθείτε το https://steliosfoundation.gr/vraveia-Epicheirimatikotitas/, αποστείλετε e-mail στο [email protected] ή καλέστε το +377 9880 1010 (ώρες γραφείου).

Λίγα Λόγια για το Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η υποστήριξη μιας σειράς από φιλανθρωπικές δραστηριότητες, κυρίως σε χώρες όπου έχει ζήσει και δραστηριοποιηθεί ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου: την Ελλάδα, την Κύπρο το Ηνωμένο Βασίλειο, και το Μονακό. Το ίδρυμα προσφέρει στην κοινωνία με τους ακόλουθους τρόπους: